Ituzaingó: la muestra "Jubilandia" llega al Museo Histórico Municipal

El autor de esta obra, Pablo Berenguer, ha tomado como inspiración para "Jubilandia" a aquellas políticas públicas de desarrollo humano que -a lo largo de diferentes gobiernos peronistas- han fomentado el turismo para personas adultas mayores. Es así como el conocido término "Turismo Social" toma preponderancia en esta muestra artística.



"Esta obra nos invita a viajar a la memoria de un pasado onírico, donde el descanso en las playas o en las sierras se transformaba en un premio merecido tras años de trabajo", se puede leer en la sinopsis de esta muestra que, desde el sábado 13 de septiembre, se podrá visitar en el Museo Histórico Municipal (Olazábal 855). Es importante destacar que Pablo Berenguer -hijo del artista visual Emilio Pablo Berenguer, quien fuera su primer maestro- es también un vecino del partido de Ituzaingó y lleva varias muestras realizadas tanto en este distrito como en otros puntos de la provincia.

Esta obra se trata de una "propuesta cargada de época y épica, que rescata esos recuerdos luminosos de viajes, desayunos compartidos, anécdotas y sonrisas que dejaron huella en generaciones enteras", esbozan en el texto que acompaña la invitación a la inauguración de dicha muestra. Este artista ituzainguense -que ha tenido a maestros como Luis Ordóñez, Miguel Ángel Ferreira, Eduardo Faradje y Nicolás Menza- ha pasado años enteros perfeccionándose entre telas, atriles, talleres y pinturas para entregar el corazón en cada obra.



Tanto en la Casa de la Cultura de Quilmes como en el Espacio Accionar de Ituzaingó, en la sede del Rotary local o en el Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires; en aquellos lugares ha estado Pablo con sus obras y toda su experiencia.



Es necesario remarcar sobre "Jubilandia" que es, al fin y al cabo, un repaso tierno a través de las vivencias -tanto individuales como colectivas- de aquellas generaciones que supieron, gracias a políticas de bienestar social, ser dignificadas y reconocidas. Dicho esto, la muestra será inaugurada el sábado 13 de septiembre, a partir de las 19:00hs, en el Museo Histórico Municipal.