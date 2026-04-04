Ituzaingó: la Feria Club Artesanal llega al Barrio PRO.CRE.AR

Son excelentes noticias para los vecinos y vecinas de Ituzaingó y alrededores que siempre están en la búsqueda de buenas propuestas para disfrutar en familia o con amigos. El próximo fin de semana, la creatividad, la buena gastronomía y el espíritu festivo regresan al oeste con una nueva y esperada edición de la Feria Club Artesanal.



El evento, que ya se convirtió en un clásico de zona oeste, se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de abril en el espacio del Barrio PRO.CRE.AR de Villa Udaondo (El Tirador 549). Promete ser un verdadero festival para todas las edades, con entrada libre y gratuita.





El principal atractivo del evento sigue siendo su inmenso paseo de artesanos. Allí, decenas de emprendedores y creadores de la región exhibirán sus productos hechos a mano. Los visitantes podrán recorrer stands que ofrecen desde bijouterie, cerámica, textiles y cosmética natural, hasta objetos de diseño y arte. Es la excusa perfecta para apoyar el talento local y encontrar regalos únicos.



Por supuesto, no hay feria sin un buen patio gastronómico. Esta feria en particular contará con una variada propuesta de food trucks que ofrecerán opciones para todos los paladares: hamburguesas, pizzas, alternativas veganas y opciones dulces para el postre. Para acompañar, también habrá puestos que ofrezcan tragos, cerveza artesanal y hasta licuados.



La organización del evento confirmó que, como ya es marca registrada de la feria, habrá agua caliente gratis para el mate. Así que quienes lo deseen también podrán acercarse con su equipo de mate y disfrutar de la tarde.