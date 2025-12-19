Ituzaingó: llega una nueva edición de la Eco Feria ITU-AMBA

Es importante señalar que una de las cualidades por la cual se destaca a esta feria de la zona de Villa Udaondo es la cercanía entre los productores y los propios vecinos. La misma permite que, a su vez, los visitantes conozcan más sobre los productos y los alimentos que adquieren, siendo que mucho de estos provienen de procesos de producción agroecológicos y orgánicos.



La presencia de los distintos productores locales y regionales -aquellos que habitan los puestos y le dan vida a la Eco Feria- es otro de los puntos a remarcar de la dinámica se despliega en este espacio. Los mismos cuentan con el apoyo tanto del Municipio de Ituzaingó, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como del Gobierno Provincial, mediante el Ministerio de Desarrollo Agrario Bonaerense.



Es así como este viernes 19 de diciembre se llevará adelante una nueva edición -en principio, la última del año- de la Eco Feria ITU-AMBA. Dicho espacio de encuentro y comercialización de diferentes productos se desarrollará, como suele ser habitual, en el ingreso al predio INTA-AMBA (Gdor. Udaondo 1695).





Otra característica a resaltar es la gran variedad de productos que uno puede hallar en esta feria, siendo que los mismos van desde verduras, frutas, quesos, mieles y productos de elaboración artesanal hasta yerba mate orgánica y elementos de cosmetología. Esto y mucho más pueden encontrar los vecinos que se acerquen, entre las 10:00 y las 14:00hs, a recorrer la Eco Feria ITU-AMBA.



Este espacio ofrece, además, distintas ofertas y descuentos como es el caso del 40% de reintegro pagando con Cuenta DNI de Banco Provincia. Esta característica, sumada a las promociones y la accesibilidad en los precios, convierte a la Eco Feria ITU-AMBA en una opción económica para realizar las compras de la casa y cuidar la economía de las familias.