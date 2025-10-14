Ituzaingó: llega una nueva jornada de "La Salud en tu Barrio"

Todos los espacios de atención y consulta médica, que se llevarán adelante este miércoles 15 de octubre en el marco de esta nueva jornada saludable, estarán al alcence de los vecinos y serán totalmente gratuitos. Es a través de los operativos "La Salud en tu Barrio" que el Municipio de Ituzaingó busca, entre otras cosas, poner a disposición de los vecinos la mayor cantidad de propuestas y herramientas con las que cuenta la carteta sanitaria.



Estos operativos territoriales -desplegados por el Gobierno Municipal- vienen recorriendo los distintos barrios. Fue así como, mediante los canales de difusión oficales, el Municipio de Ituzaingó anunció la realización de una nueva edición de "La Salud en tu Barrio" para esta semana.

Este operativo se llevará adelante, el próximo miércoles 15 de octubre a partir de las 9:00hs, en la Sociedad de Fomento "Grand Bourg" (Santa Lucía 1660). Al igual que en ediciones anteriores, los diferentes vecinos que se acerque se encontrarán con varias propuestas médicas que van desde atención clínica, nutricionistas, calendario de vacunación y pediatría hasta ginecología y obstetricia.



Para recibir atención durante el desarrollo de este operativo no es necesario contar con ningún turno. Todos los vecinos serán atendidos por orden de llegada y de acuerdo a la especialidad solicitada.



Dicho esto, es necesario remarcar que también se podrá solicitar la realización de consultas odontológicas para el cuidado de la salud bucodental de todos los vecinos del distrito. "Accedé al servicio de atención gratuita", enfatizó el Municipio de Ituzaingó en la difusión de este operativo.