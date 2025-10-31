Ituzaingó: llega una nueva jornada de "Teatro del Carnaval"

Luego de ediciones anteriores, en las cuales tuvieron lugar las presentaciones de "Los Incorregibles de Ituzaingó", "Los, Las, Les Que Quedamos", "Los Pirados del Oeste" y "Luz de Luna", llega un nuevo lleno de la energía del carnaval al distrito. En esta oportunidad, los animadores de la jornada serán los integrantes de "Avivando la Locura".



Este gran encuentro murguero tendrá lugar, el sábado 1 de noviembre, en la Escuela Primaria N° 1 "Gral. Bartolomé Mitre" (Las Heras y Mansilla). La jornada comenzará a partir de las 19:30hs y las entradas podrán retirarse, de 08:00 a 20:00hs, en la mesa de entrada del Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).

Es así como esta agrupación murguera -proveniente de Barrio Nuevo, localidad de Villa Udaondo- estará presentando su show "Repartiendo Alegrías". Y a su vez, es necesario destacar que la jornada contará con la música en vivo de la mano del artista urbano Pupi MLS.

Un breve repaso de los carnavales en el partido de Ituzaingó





La historia de los carnavales y la presencia de agrupaciones murgueras en el partido de Ituzaingó es de larga data, la misma va desde los distinguidos eventos en el Parque Hotel Ituzaingó en la década del '30 hasta las multitudinarias celebraciones actuales que inundan de color y alegría las calles. El paso del tiempo ha permitido que se genere -a través de la conformación de diferentes grupos- una identidad local que le dió paso a las diferentes expresiones populares en cada uno de los barrios.



Es así como se pasó de la exclusividad del '30 a la expansión de esta celebración durante la década del '40 -sobre todo en puntos como el Club Santa Rosa, en donde hoy se ubica el colegio José Manuel Estrada- permitiendo el encuentro de las familias. Luego los festejos migraron por diferentes puntos -Plaza 20 de Febrero, Plaza San Martín y Av. Int. Ratti- hasta que, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, llegó la etapa de la prohibición.



Fue durante la década de los '90, ya recuperada la democracia, que volvieron los carnavales a Ituzaingó. Lo distinto de estas nuevas comparsas fue que, luciendo sus habituales y coloridas prendas, sumaron reclamos y denuncias sociales a sus tradicionales versos y canciones.