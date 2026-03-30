Ituzaingó: llegan las Olimpiadas para adultos mayores
Diario La Ciudad
Quienes deseen inscribirse en las disciplinas deportivas deberán acercarse al Polideportivo La Torcaza (Pringles y Brandsen) de 8:00 a 15:00 hs, mientras que los interesados en las disciplinas culturales deberán asistir al Centro Cultural Ituzaingó (
Se encuentra abierta la inscripción para las Olimpiadas Virgen de Luján 2026. Este evento deportivo y cultural se realiza anualmente en la Provincia de Buenos Aires y está destinado a personas mayores de 60 años, buscando fomentar la integración, la actividad física y el compañerismo.
La propuesta tiene dos etapas: una local y otra provincial. La primera tendrá lugar el viernes 24 de abril a cargo de un jurado de expertos. Aquellos que superen la etapa local podrán competir en la provincial que se realizará en mayo en el Club Náutico El Timón (Jáuregui).
Quienes deseen inscribirse en las disciplinas deportivas deberán acercarse al Polideportivo La Torcaza (Pringles y Brandsen) de 8:00 a 15:00 hs, mientras que los interesados en las disciplinas culturales deberán asistir al Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893) de 8:00 a 14:30 hs. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 10 de abril.
Las olimpiadas incluyen 16 disciplinas deportivas y 6 disciplinas culturales.
Disciplinas deportivas
Caminata mixta
Newcom
Sapo
Fútbol tenis
Tenis de mesa
Paddle
Pentatlón
Taba
Tejo
Truco
Chin chon
Escoba del 15
Mus
Ajedrez
Damas
Lotería
Disciplinas culturales
Danza tango
Danza folklore
Solista vocal tango
Solista vocal folklore
Pintura
Dibujo
(+) Más información: En la Dirección de Cultura, llamando al 2120-1872, o la Dirección de Deportes, llamando al 4621-9622.