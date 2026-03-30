30 de mar. de 2026
Ituzaingó

Ituzaingó: llegan las Olimpiadas para adultos mayores

Diario La Ciudad

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Quienes deseen inscribirse en las disciplinas deportivas deberán acercarse al Polideportivo La Torcaza (Pringles y Brandsen) de 8:00 a 15:00 hs, mientras que los interesados en las disciplinas culturales deberán asistir al Centro Cultural Ituzaingó (

Ituzaingó: llegan las Olimpiadas para adultos mayores
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Se encuentra abierta la inscripción para las Olimpiadas Virgen de Luján 2026. Este evento deportivo y cultural se realiza anualmente en la Provincia de Buenos Aires y está destinado a personas mayores de 60 años, buscando fomentar la integración, la actividad física y el compañerismo.

La propuesta tiene dos etapas: una local y otra provincial. La primera tendrá lugar el viernes 24 de abril a cargo de un jurado de expertos. Aquellos que superen la etapa local podrán competir en la provincial que se realizará en mayo en el Club Náutico El Timón (Jáuregui).

Quienes deseen inscribirse en las disciplinas deportivas deberán acercarse al Polideportivo La Torcaza (Pringles y Brandsen) de 8:00 a 15:00 hs, mientras que los interesados en las disciplinas culturales deberán asistir al Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893) de 8:00 a 14:30 hs. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 10 de abril.

Las olimpiadas incluyen 16 disciplinas deportivas y 6 disciplinas culturales.



Disciplinas deportivas

Caminata mixta

Newcom

Sapo

Fútbol tenis

Tenis de mesa

Paddle

Pentatlón

Taba

Tejo

Truco

Chin chon

Escoba del 15

Mus

Ajedrez

Damas

Lotería

Disciplinas culturales

Danza tango

Danza folklore

Solista vocal tango

Solista vocal folklore

Pintura

Dibujo

(+) Más información: En la Dirección de Cultura, llamando al 2120-1872, o la Dirección de Deportes, llamando al 4621-9622.

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