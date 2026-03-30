Ituzaingó: llegan las Olimpiadas para adultos mayores

Se encuentra abierta la inscripción para las Olimpiadas Virgen de Luján 2026. Este evento deportivo y cultural se realiza anualmente en la Provincia de Buenos Aires y está destinado a personas mayores de 60 años, buscando fomentar la integración, la actividad física y el compañerismo.



La propuesta tiene dos etapas: una local y otra provincial. La primera tendrá lugar el viernes 24 de abril a cargo de un jurado de expertos. Aquellos que superen la etapa local podrán competir en la provincial que se realizará en mayo en el Club Náutico El Timón (Jáuregui).



Quienes deseen inscribirse en las disciplinas deportivas deberán acercarse al Polideportivo La Torcaza (Pringles y Brandsen) de 8:00 a 15:00 hs, mientras que los interesados en las disciplinas culturales deberán asistir al Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893) de 8:00 a 14:30 hs. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 10 de abril.



Las olimpiadas incluyen 16 disciplinas deportivas y 6 disciplinas culturales.





Disciplinas deportivas



Caminata mixta



Newcom



Sapo



Fútbol tenis



Tenis de mesa



Paddle



Pentatlón



Taba



Tejo



Truco



Chin chon



Escoba del 15



Mus



Ajedrez



Damas



Lotería

Disciplinas culturales

Danza tango



Danza folklore



Solista vocal tango



Solista vocal folklore



Pintura



Dibujo



(+) Más información: En la Dirección de Cultura, llamando al 2120-1872, o la Dirección de Deportes, llamando al 4621-9622.