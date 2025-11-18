Ituzaingó: Mercados Bonaerenses llega a la Plaza Patagonia

Es importante resaltar que este programa provincial aborda un punto central en cuanto a la mirada del gobierno bonaerense en su gestión: la soberanía alimentaria. La finalidad de dicha política pública es, además de ofrecer espacios en donde se encuentren diferentes productos a precios económicos, que la comunidad tome conciencia de lo que se consume y se revalorice el arduo trabajo de los productores locales y regionales.



De esta manera, Mercados Bonaerenses -enmarcada dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires- fomenta la promoción y la creación de diferentes espacios de comercialización. Es a través de dicho programa que, en este caso el gobierno bonaerense, persigue el objetivo de fortalecer los espacios de cercanía que permitan afianzar el vínculo entre el productor y el consumidor de diferentes productos y alimentos.

Desde su puesta en marcha -allá por mediados de 2020- el programa ha desarrollado una dinámica propia en los diferentes distritos en los que se ha desplegado. En el caso del partido de Ituzaingó, en donde se encuentra uno de los diez Mercados Bonaerenses Fijos de toda la provincia, las ferias itinerantes han tenido un lugar importante.



A través de las mismas, vecinos de diferentes barrios -como pueden ser Villa Ariza, San Alberto, Barrio Nuevo e Ituzaingó Centro- han accedido a la posibilidad de comprar productos regionales, agroecológicos o elaborados de forma artesanal a precios verdaderamente económicos. De esta manera es que, han anunciado una nueva fecha desde el Municipio de Ituzaingó: este martes 18 de noviembre, de 9:30 a 13:30hs, en la plaza Atahualpa Patagonia (Pérez Quintana y Patagonia).



En dicha jornada se podrá encontrar alimentos como frutas, verduras, lácteos y panificados al mismo tiempo que también habrá puestos de productos artesanales como mieles, aceites y conservas. Dicho esto, es importante mencionar que las compras que se realicen, en el marco de esta feria itinerante, tendrán un 40% de reintegro abonando con Cuenta DNI de Banco Provincia.



