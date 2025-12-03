Ituzaingó: Milo Lockett inaugura "Merece" en la Galería Municipal

La Galería de Arte Municipal de Ituzaingó abrirá sus puertas este jueves 4 de diciembre para que los vecinos puedan disfrutar de la presentación de "Merece", la nueva exposición del artista chaqueño Milo Lockett. Es importante destacar que este llega al distrito -a través de "Merece", obra mencionada anteriormente- con una propuesta que combina color, sensibilidad y reflexión.



El acto de inauguración de esta exposición artística se llevará adelante a partir de las 18:00hs, en la Galería de Arte Municipal (Soler 217), y desde la propia organización han informado una gran sorpresa: acompañará esta actividad con todo su talento el músico y artista de zona oeste, Edu Schmidt. El ex integrante de Árbol, actualmente solista, estará presentando una recopilación de sus mejores canciones para cantar y pasar un grato momento con todo el público asistente.





La muestra invita a pensar qué imágenes, historias y emociones que "merecen" permanecer en la memoria colectiva. Es así como -con su estilo característico, a través de figuras simples, colores vibrantes y una estética profundamente humana- Lockett construye un manifiesto visual que rescata lo cotidiano y lo transforma en escenas cargadas de ternura y significado.

Quién es Milo Lockett, el artista que visita Ituzaingó con su trabajo creativo





Nacido en Chaco en 1967, Milo Lockett es uno de los artistas contemporáneos con más popularidad en el país. Es autodidacta y se formó, inicialmente, en el mundo textil. Este mismo logró proyectarse en la escena nacional e internacional con un lenguaje accesible y altamente distintivo.



Este fue reconocido como artista revelación en ArteBA 2006 y alcanzó récords de ventas en las ediciones siguientes, habiendo llegado a participar en numerosas exposiciones tanto dentro como fuera del país. Un dato a tener en cuenta es que Milo Lockett, durante el desarrollo de su carrera, se involucró en distintos proyectos sociales como "La revolución de los Niños" y la construcción de la Casa Garrahan Chaco. Además, este realizó acciones comunitarias y talleres junto a UNICEF al mismo tiempo que participó de intervenciones urbanas en distintas provincias y países vecinos.