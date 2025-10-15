Ituzaingó: motochorro detenido por robarle a mujeres mayores

Tras una serie de robos a mujeres en Ituzaingó, la Policía detuvo en Moreno a un hombre acusado de cometer tres asaltos en menos de dos meses. El ladrón atacaba a sus víctimas por sorpresa, arrebatándoles bolsos y huyendo a toda velocidad en su moto.



El primero de los tres hechos ocurrió el 8 de agosto, cuando un hombre a bordo de una moto Siam 110 interceptó a una mujer que caminaba por Fragata Sarmiento y Francisco Ramírez, en Villa Udaondo. Le arrebató una bolsa de tela que llevaba sobre el hombro, en la que tenía dinero y pertenencias personales.



El segundo intento se registró el 15 de septiembre, también con la misma moto, cuando el delincuente atacó a otra mujer en De las Caronas y Martín Fierro. En esa ocasión no logró concretar el robo: la víctima cayó al piso y el agresor escapó.





Su tercer asalto, ocurrido el 26 de septiembre alrededor de las 9 de la mañana, quedó grabado por las cámaras de seguridad. El ladrón interceptó a una mujer en Benito Lynch y El Chacho, le arrebató una bolsa de tela y la tiró al suelo antes de huir en su moto.



Tras la investigación, la Policía determinó que el vehículo utilizado estaba en la localidad de Trujui, en Moreno. Durante un allanamiento en una vivienda de Einstein y Alfonsina Storni, secuestraron la moto Siam y detuvieron al sospechoso.



La UFI N°1, a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, lo imputó por dos robos simples y un intento de robo. Dado que contaba con antecedentes —una condena de un año por robo simple en Moreno en 2019 y otra de tres años en Mercedes—, la Fiscalía solicitó unificar las penas y que cumpla prisión efectiva.