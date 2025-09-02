Ituzaingó: Motochorros le robaron el celular y le vaciaron la cuenta

Una mujer fue asaltada por motochorros mientras circulaba por Ituzaingó, quienes minutos después se transfirieron dos millones de pesos desde su cuenta. La investigación derivó en allanamientos en Parque San Martín, donde se secuestraron celulares y se notificó a un joven de 23 años que ya estaba detenido por otro robo en la Ciudad.



El pasado jueves 5 de junio, una mujer denunció que mientras circulaba en moto cerca de las 18 dos hombres la interceptaron en la calle Nahuel Huapi al 1500 y la amenazaron con un arma para robarle el celular.



Minutos después, la víctima descubrió que los delincuentes habían transferido desde su cuenta de Mercado Pago la suma de dos millones de pesos.



La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó y la DDI Morón, que identificaron a los presuntos autores y obtuvieron dos órdenes de allanamiento en Parque San Martín, Merlo.



Durante el procedimiento en una vivienda ubicada en Ramallo e Iriarte, un hombre intentó escapar por el fondo, por lo que se montó un operativo cerrojo, aunque no lograron detenerlo. Según testigos, no sería el sospechoso que buscaban. En el lugar, la Policía secuestró tres teléfonos: un Motorola G20 rosa, un Motorola G23 azul y un Samsung A3 negro.



En el segundo allanamiento, en la misma manzana, sobre Cerviño y Ramallo, los efectivos se entrevistaron con el padre del sospechoso, quien informó que su hijo estaba detenido en una comisaría de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires, por otro robo.



El joven, de 23 años, fue notificado de que se encuentra imputado por robo agravado bajo la modalidad motochorro.