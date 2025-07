Mucha preocupación en Ituzaingó porque el ANSES da de baja a las pensiones por invalidez

El gobierno de Javier Milei, a través la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio de baja 80 mil pensiones por invalidez y le pide a los beneficiarios que están cobrando la pensión, que presenten nuevamente todos los papeles que acrediten ser incapacitados.



El problema que se empezó a ver en las oficinas del Anses es que a las personas realmente incapacitadas los obligan a hacer nuevamente todos los trámites y dejan de cobrar la pensión. Tampoco les entregan los remedios gratuitos que recibían hasta ahora.

Preocupación en Ituzaingó

En nuestra ciudad hay mucha preocupación. Los vecinos se acercan al Anses y se encuentran con que les dieron de baja. Este fue el caso de una señora que se acercó con su padre en silla de ruedas y se enteró que este mes no va a cobrar la pensión: " Vengo del ANSES y me avisan que le sacaron la pensión por invalidez, vos lo vez que puede trabajar", mostrando a un señor mayor en silla de ruedas

La señora en una entrevista al canal de streaming Kamikaze cuenta que no puede hacer nada, aun llevando a su padre en silla de ruedas al ANSES, "ya le dieron de baja, ni siquiera lo miraron, no saben lo que están haciendo".



Según informa el propio gobierno, hasta la fecha 65.230 beneficios han sido suspendidos . En total, el Estado ha dejado de abonar 80.080 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral.



El Decreto 842/2024, firmado por Mieli y publicado el 9 de abril de 2024, establece un nuevo marco normativo para las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en la Argentina. Por ejemplo, crea un nuevo Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.



El decreto también impone la obligatoriedad de actualización de datos y reinscripción de todos los beneficiarios, endurece las condiciones de incompatibilidad (como la percepción de otros ingresos o situaciones judiciales pendientes), y otorga mayores facultades a la ANDIS para auditar, suspender o dar de baja pensiones. Se la autoriza a intercambiar información en tiempo real con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Justicia, ANSES, PAMI y AFIP.



La ANDIS fue autorizada para “suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de irregularidades”.