Ituzaingó: octubre llega con nuevas promociones al Mercado Bonaerense Fijo

Esta política pública se viene desarrollando en más de 123 distritos de la provincia de Buenos Aires y su despliegue territorial ha permitido, desde el momento de la puesta en funcionamiento del mismo, la articulación con más de 2.300 productores locales y regionales. En una primera instancia, dicho programa se desarrolló mediante la realización de ferias itinerantes y luego, en segunda instancia, comenzó el proceso de creación de espacios físicos.



En la actualidad, son doce los Mercados Fijos existentes en todo el todo el territorio bonaerense. Uno de estos se encuentra ubicado en el partido de Ituzaingó (Caaguazú 2283), llegando a instalarse como uno de los puntos de comercialización directa más elegido por vecinos y vecinas de esta zona al momento de realizar sus compras.

El gobierno provincial inauguró, junto a la gestión municipal, el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó allá por 2023. Es importante destacar que actualmente asisten a este espacio, que reúne a productores locales, regionales y consumidores, más de 18.000 personas al mes.



Desde su puesta en funcionamiento, el Mercado Bonaerense Fijo ha conseguido generar una dinámica particular en su día a día; de la cual forman parte tanto los productores y comerciantes como los propios consumidores y vecinos.



Es necesario remarcar que, además de los precios económicos, las personas también pueden acceder a increíbles promociones en el Mercado Bonaerense Fijo. Estas ofertas se actualizan todas las semanas pero también se destaca el 40% de ahorro abonando la compra de productos con Cuenta DNI de Banco Provincia.

Conocé todas las ofertas de octubre en el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó



