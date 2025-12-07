Ituzaingó: Papá Noel estará de visita en el Barrio PRO.CRE.AR

Estamos a pocas semanas de la llegada de la Navidad y en diferentes espacios de la comunidad se vienen organizando actividades para que todas las familias -sobre todo aquellas que cuenten con niños pequeños- puedan entrar en clima de celebración. En esta oportunidad, los vecinos del Barrio PRO.CRE.AR de Villa Udaondo, se han organizado para llevar adelante una jornada con mucho espíritu navideño.



La misma está pensada para que los niños y las niñas puedan acercarse a "dejar su cartita y sacarse una foto con Papá Noel", indicaron desde el grupo de vecinos que se encuentran coordinando esta actividad. En este sentido, para desarrollar esta jornada, los organizadores han señalado que necesitarán de donaciones: "alguna bolsa de caramelos para que Papá Noel y sus ayudantes les entreguen a cada niño algún dulce".





Las donaciones se podrán acercar a Del Mate Amargo 151, desde el viernes anterior a la realización de dicha jornada para que se puedan preparar las bolsas con golosinas para los chicos que asistan el próximo sábado 13 de diciembre. Los organizadores esperan que esta sea una jornada "llena de amor y buenos deseos" para todas las familias.



Es importante destacar que dicha actividad se desarrollará a partir de las 19:00hs del sábado 13 de diciembre. A su vez, es necesario señalar que también participará, a partir de las 18:00hs, la Feria de Emprendedores del Barrio PRO.CRE.AR que fin de semana tras fin de semana despliega allí sus diferentes puestos.