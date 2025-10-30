Ituzaingó pasó con mucho sufrimiento a la final del Reducido

El Verde empató 2 a 2 con Deportivo Español, pero con el resultado global de 3 a 2, el León se metió nuevamente en la final del octogonal donde jugará ante Sportivo Barracas. El primer partido de ida será en Almagro.



El Estadio Carlos Sacaan fue testigo de la segunda semifinal del reducido entre el León y el “Gallego”, en un encuentro de dientes apretados y no aptos para cardíacos.



El primer tiempo, Deportivo Español tomó la iniciativa del mediocampo, apostando por dos líneas de cuatro, junto con sus dos atacantes, que fueron Gonzalo Vivanco y Víctor Gómez mientras que Ituzaingٕó le costó generar juego asociado, ante un “Gallego” que lo presionó muchísimo, e impidió llegar al área rival de Mauro Ruggiero. Finalmente los goles dijeron ausente en la primera etapa.



Pero en la parte complementaria, llegaron las emociones del partido. A los 7 minutos, un centro de Rodrigo Soria, donde no la pudo capturar Alcides Miranda Moreira, Edilson Giménez se acomodó para darle un furibundo remate, y puso el 1 a 0 para el Verde.

Luego a los 11 minutos, el árbitro Alejandro Porticella cobró la pena máxima para Ituzaingٕó, y el encargado de patear desde los doce pasos fue Miranda Moreira, pero la pelota dio en el travesaño, aunque a los 20 minutos, se tomó revancha luego de errar el penal, y elevó la ventaja de dos goles, luego de una buena asistencia de Jonathan Maza. El partido estaba 2-0, y el global de 3 a 0.

No obstante, el “Gallego”, en una ráfaga futbolística, en cuatro minutos, empató el encuentro de 2-2: Axel Romero descontó a los 22, y Nicolás Ríos, decretó la igualdad en dos, y el partido quedó en suspenso.



A partir de ahí, el León defendió a capa y espada, el global de 3-2, sabiendo que Español le empezó a complicar la noche a Ituzaingٕó, a base de pelotazos al área, pero el final fue todo color Verde para los dirigidos por Matías De Cicco.



De esta manera, el Verde, a puro sufrimiento, le alcanzó el empate para meterse en la final del reducido por un lugar en la Primera B Metropolitana, donde ahora se enfrentará a Sportivo Barracas, que dejó en el camino a Leandro N.Alem, por 1 a 0.



El encuentro de ida se jugará este lunes 3 de noviembre a las 15:30 hs, en Almagro, mientras que la vuelta, se jugará en día y horario a confirmar, en el Estadio Carlos Sacaan.



Cabe destacar que si hay empate en los 180 minutos en ambos partidos, el ascenso a la Primera B Metropolitana se definirá por penales.