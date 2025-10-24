Ituzaingó pegó primero en el Bajo Flores

Con gol de Edilson Giménez, el Verde derrotó al Deportivo Español por 1 a 0 y el miércoles se verán nuevamente las caras en el Estadio Carlos Sacaan, donde el León buscará meterse en la final del reducido, por un lugar en la Primera B Metro.



En una tarde casi veraniega, se enfrentaron en el Estadio Nueva España, la primera semifinal del reducido, entre el “Gallego” y el León, donde sacó un buen resultado de visitante.



En la primera parte, tuvo a Ituzaingٕó como el protagonista principal del encuentro, con buen juego asociado, generó varias situaciones de gol, a través de un cabezazo de Rodrigo Soria y Celso Báez, donde el arquero de Español, Mauro Ruggiero, se hizo gigante en el arco.



Luego un remate de volea por parte de Edilson Giménez que pasó desviado, y un tiro libre ejecutado por Soria, que pasó muy cerca. Los goles dijeron ausente en la etapa inicial, dado que el León fue más que Deportivo Español.



Sin embargo, en la parte complementaria, Ituzaingٕó puso quinta a fondo, y en la primera que tuvo, facturó Edilson Giménez, tras aprovechar un error defensivo del “Gallego” y convirtió el único tanto del encuentro.

Luego, los dirigidos por Matías De Cicco lo aguantaron a capa y espada la victoria parcial, aunque dispuso de varias chances para elevar el marcador de dos goles, y se llegó al final del partido, con victoria del León.



De esta manera, Ituzaingٕó se quedó con el primer partido de ida en el Nueva España, y ahora este miércoles a partir de las 20 hs, se enfrentarán nuevamente en el Estadio Carlos Sacaan, donde el Verde buscará meterse nuevamente en la final del reducido, en busca de volver a la Primera B Metropolitana.



El ganador de este partido, se enfrentará ante Leandro N.Alem o Sportivo Barracas, donde el “Arrabalero” derrotó al “Lechero” por 1 a 0, en General Rodríguez. La revancha se jugará este miércoles a las 15:30 hs, en Almagro.