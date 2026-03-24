Ituzaingó prepara el 1° Concierto Interreligioso por la Paz

Este viernes 27 de marzo, el Teatro Gran Ituzaingó será sede del "1° Concierto Interreligioso por la Paz", un evento gratuito que busca unir a la comunidad a través del arte y la espiritualidad con el cierre magistral de la Misa Criolla.



El Municipio de Ituzaingó invita a los vecinos a una jornada histórica de convivencia y cultura. Bajo el lema "Celebramos la riqueza de nuestras creencias a través del arte", el encuentro reunirá a diversas instituciones religiosas, coros y artistas de renombre en un mismo escenario. La cita es a las 19:00 horas en el Teatro Gran Ituzaingó, ubicado en Mariano Acosta 55, con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

La apertura contará con un emotivo desfile de los Veteranos de Malvinas y el ingreso de la Bandera Nacional. La programación artística es extensa y variada, destacándose la participación de la artista invitada Daiana Limachi junto al Ministerio de danza de la Iglesia "Cristo Nuestra Fortaleza", y el Coro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También brindarán sus palabras el Intendente Pablo Descalzo y el Director de Culto, Mitshael Osorio.



Uno de los momentos más esperados será la presentación del Coro Interreligioso Infantojuvenil, dirigido por Mariana Artaza, que interpretará piezas emblemáticas como "Hallelujah" de Cohen. Además, el escenario recibirá al Coro de la Nueva Escuela Evangélica "Ricardo Zanino" y al Cancionero Popular de la Parroquia "San José", representados por Graciela Heitt y Gustavo Gimenez.

El broche de oro del evento será la interpretación de la "Misa Criolla" de Ariel Ramírez. Esta obra cumbre de la música argentina será dirigida por el Maestro Juan Casasbellas y contará con solistas de primer nivel como la soprano Ailén Sandoval y la contralto Mariana Artaza, acompañados por una formación de excelencia que incluye charango, bombo, piano y la participación de múltiples coros y orquestas de la región, como la Orquesta Dacapo al Fine y Exsultate Lyrica.