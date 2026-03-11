Ituzaingó: productores alzan la voz tras el cierre definitivo del INTA-AMBA

Tras un periodo marcado por la incertidumbre, la reorganización interna impulsada por el Gobierno Nacional finalmente se cobró una víctima de peso en el conurbano bonaerense: la Estación Experimental INTA-AMBA cerró sus puertas definitivamente. Esto significa también una gran pérdida para los emprendedores y productores de la Eco Feria ITU-AMBA que hasta hace pocos meses solía desarrollarse en dicho lugar.



La histórica sede ubicada en Villa Udaondo, partido de Ituzaingó, era el corazón de una red que alcanzaba a 39 partidos de la provincia de Buenos Aires. Durante más de 15 años, funcionó como el pilar fundamental para sostener unidades productivas de menor escala, enfocadas en la agricultura familiar, los sistemas agroecológicos y el arraigo a la tierra en zonas de altísima densidad urbana. Hoy, ese entramado productivo quedó a la deriva, y con él, cientos de historias de trabajo local.

Mucho más que una feria: capacitación y comunidad





Para quienes formaban parte de la Eco Feria ITU-AMBA, el golpe trasciende lo meramente económico. El INTA no era solo un lugar físico, sino una red de contención, intercambio de saberes y garantía de calidad.



Andrea, productora desde los inicios de la feria, en el diálogo que mantuvo con La Ciudad, relató cómo el espacio le permitió evolucionar desde un kiosco saludable hasta tener un nodo agroecológico en su propia casa. Destaca, sobre todo, la calidad humana y técnica del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): "Mi vínculo con el personal fue y es muy bueno. Establecimos una relación horizonal y amigable, en donde compartíamos trabajo, mates, almuerzos e intercambio de saberes".





"Nos capacitaron en producción agroecológica y luego en elaboración de productos dándole valor agregado: cursos de conservas seguras, pastas secas, fermentos, cría de gusanos de seda, horticultura y mucho más", recordó Andrea con nostalgia.



Ese sello institucional era un puente directo con los vecinos de la zona oeste. Así lo reafirma Josefina, productora apícola afectada por la medida, quien subraya que el cierre golpea transversalmente a la economía social: "todos los pequeños productores estamos afectados: los que crían gusanos para la seda, los que elaboran dulces o conservas, los que crían gallinas para la producción de huevos".

El cierre del INTA-AMBA y el dolor a raíz de la indiferencia social





Pese a la magnitud de la pérdida de un espacio clave de desarrollo, investigación y asistencia técnica, el sentimiento que impera entre los productores es de una profunda soledad frente a la reacción comunitaria. La lucha por defender el INTA-AMBA, si bien contó con reuniones y un abrazo simbólico al predio, no encontró el eco masivo que esperaban en el territorio.

Jornada de solidaridad con los trabajadores de la Estación Experimental INTA-AMBA, en junio de 2025 (La Ciudad).





Por su parte, Andrea advierte que "no hay un entendimiento real ni una valoración del rol de la institución". La falta de respuesta por parte de la comunidad -la cual no se acercó masivamente a las diferentes actividades que llevaron adelante los trabajadores y productores del INTA- tiene que ver con que "no tienen idea de lo que se estuvo haciendo", sostuvo Andrea.



Ante este análisis, Josefina coincide y suma su voz a este diagnóstico: "nos pareció que la población está como adormecida, no hay una reacción masiva". "Como se dice en el interior, cada uno cuida su propia quintita", agregó.

Anuncios de última hora que dan algo de esperanza: Pablo Descalzo habló sobre el futuro de la feria y las tierras del INTA-AMBA





El alcance de este cierre no se limita a la sede central, sino que se desmantela toda la red de agencias de extensión que brindaban capacitación y asistencia local. Ante este panorama, el futuro inmediato de los productores es incierto, aunque surgió una luz de esperanza que proviene desde el nivel municipal.



Durante el acto de Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante -el pasado viernes 6 de marzo-, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, recogió el guante y se pronunció al respecto: "el Gobierno Nacional decidió cerrar el predio del INTA en Ituzaingó y la Eco Feria que funcionaba allí deberá tener un espacio. Y esto es lo que vamos a garantizar desde la administración municipal".



Además, Descalzo anticipó una medida clave para el codiciado predio de Villa Udaondo: el envío de un proyecto de Ordenanza para modificar el Código de Ordenamiento Urbano y evitar la explotación inmobiliaria indebida de esas tierras.