Ituzaingó realiza la tercera edición de Innovatech: feria de ciencia, tecnología e innovación local

El Gobierno de Ituzaingó anunció la realización de la tercera edición de Innovatech, la feria de ciencia, tecnología e innovación del distrito. El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre, a partir de las 9 horas, en el Palacio D'or, ubicado en Martín Fierro 3651, donde vecinos, vecinas, emprendedores y representantes del sector productivo podrán conocer de cerca diversos proyectos, ideas y desarrollos innovadores.



Esta propuesta forma parte de las políticas públicas locales que promueve la Comuna con el objetivo de fortalecer la economía y el desarrollo del municipio. Para ello, el evento apunta a consolidar la articulación entre empresas, universidades, polos tecnológicos, instituciones educativas y organismos públicos del sector en el partido de Ituzaingó.

Un espacio de articulación para el entramado productivo local

La Expo Innovatech se presenta como una oportunidad para conocer propuestas y soluciones innovadoras, descubrir nuevas tecnologías, intercambiar experiencias con referentes de la industria y generar vínculos estratégicos entre quienes forman parte del entramado productivo local.



A lo largo de sus distintas ediciones, la propuesta fue expandiendo su alcance. La primera experiencia de la feria, realizada en el año 2024, estuvo orientada a empresas. En 2025, la convocatoria se amplió e incorporó activamente a pequeñas y medianas empresas (PyMEs), escuelas, universidades, startups tecnológicas e instituciones comunitarias.



Para este año 2026, la feria profundiza el camino recorrido en los períodos anteriores, generando nuevas mesas de trabajo, redes de contacto y convenios estratégicos para potenciar el desarrollo tecnológico de Ituzaingó.

Quienes deseen obtener más información sobre la feria o realizar consultas relativas a la participación, pueden comunicarse telefónicamente con la Secretaría de Innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos al 5068-9339.



También se encuentra habilitado el correo electrónico sec.innovacionytecnologia@miituzaingo.gob.ar para canalizar dudas.