Ituzaingó refuerza la concientización sobre "Familias Abrigadoras"

Este programa se encuentra dentro de la órbita de la Dirección de Niñez y Adolescencia -organismo que forma parte del Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias- del Municipio de Ituzaingó. Es menester recordar que dicha iniciativa se puso en marcha luego de la firma entre el Gobierno Local y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), acto que tuvo lugar en 2020.



"Familias Abrigadoras" ha logrado sumar, desde su puesta en funcionamiento, a distintas familias del partido de Ituzaingó para cumplir con el objetivo principal de dicha política pública: brindar espacios transitorios de protección y de cuidado. Es así como niños, niñas y adolescentes que fueron su parados de su grupo familiar de origen, por haber sido víctimas de la vulneración de sus derechos, son ubicados en hogares de familias ituzainguenses.

En relación a la iniciativa "Familias Abrigadoras" es necesario realizar la siguiente aclaración: no se trata de una adopción, sino de un acogimiento familiar temporal. Esto quiere decir que el objetivo que persigue este programa es garantizar un cuidado afectivo y respetuoso mientras se trabaja para resolver la situación familiar del niño, niña o adolescente.



Las familias que queden seleccionadas para participar del programa, recibirán acompañamiento profesional "durante todo el proceso en que alojen a las niña, niño y adolescentes" y al mismo tiempo se le garantizará una beca para solventar gastos económicos. Otra aclaración imporante, para tener en cuenta, es que en ninguno de los casos la familia de acogida puede convertirse en adoptante.



Todas las familias que deseen postularse, para formar parte del "Familias Abrigadoras", deberán cumplir con los siguientes requisitos: no registrar antecedentes penales, no estar registrados/as en el listado de Aspirantes de Guarda con Fines Adoptivos y no estar registrado/a como deudor alimentario. En caso de solicitar más información pueden escribir a dinaiituzaingo@miituzaingo.gob.ar o llamar, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 15:00hs, al 2021-1894/95.