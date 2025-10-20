Ituzaingó regresó de Mar del Plata con trece medallas

Un total de 30.000 finalistas -de entre los más de 480.000 inscriptos que participaron en instancias clasificatorias- se hicieron presentes, entre el 13 y el 18 de octubre, en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Es de esta forma que la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025 se vivió como una gran fiesta del deporte y la cultura.



Fueron días cargados de actividades y competencias, con definiciones ajustadas y consagraciones deportivas que quedarán en el recuerdo del deporte bonaerense sin lugar a dudas. En este marco, la delegación ituzainguense, compuesta por jóvenes y adultos mayores, dejó una gran imagen con resultados deportivos que son para destacar.

Las primeras medallas en los Juegos Bonaerenses llegaron de la mano de la patinadora Sofía Alonso (oro en patín), el equipo de atletismo de la Escuela N°501 (bronce en posta mixta), Rocío Durruty del Colegio Ryan (bronce en salto en alto) y la patinadora Julieta Randazzo del Cenared (oro en patín). Estos jóvenes deportistas abrieron el camino de Ituzaingó en esta competición bonaerense, incentivando a los demás integrantes de la delegación a dar lo mejor y dejar bien representado al distrito.



Es importante remarcar el gran trabajo realizado por cada uno de los jóvenes atletas ituzainguenses que viajaron a Mar del Plata, como así también la destacable performance de los adultos mayores. Tal es el caso de Miguel y Domingo, quienes se hicieron con la medalla de bronce en escoba de quince; al mismo tiempo que Isabel Romano se quedó con la medalla de oro en la disciplina sapo femenino.

Una de las medallas de oro fue obtenida, en la disciplina gimnasia artística, por el equipo de jóvenes del espacio AIRGYM -el cual se encuentra ubicada en Acevedo 447- en la categoría sub 12. Mientras que otro logro destacado fue el del equipo de básquet 3x3 del Colegio ECEA, en la categoría sub 18, quienes se hicieron de la medalla de bronce.





En total, fueron trece las medallas conseguidas por la delegación que representó al Municipio de Ituzaingó en los Juegos Bonaerenses, siendo que cinco de estas fueron de oro, tres de plata y cinco de bronce. De esta forma, el distrito culminó en el puesto 49 del medallero general al finalizar la cita deportiva provincial.





Dicho medallero quedó encabezado por la delegación de Gral. Pueyrredon, Almirante Brown, Lomas de Zamora, La Matanza y Quilmes. A su vez, dentro de los primeros quince lugares se encuentran otros dos municipios del oeste como Merlo (8) y Moreno (12).