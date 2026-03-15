Ituzaingó rescató un punto de Ciudad Evita

El "Verde" igualó sin goles ante Sportivo Italiano, en el debut de Guillermo Szeszurak como nuevo entrenador del León. Fue expulsado Brotzman en el cierre de la primera etapa.



Bajo un calor sofocante, se enfrentaron por la fecha 6 del Torneo de la Primera B Metropolitana, en el Estadio República de Italia, el "ACIA" y el elenco ituzainguense, que estrenó nuevo DT, luego de la renuncia de Diego Herrero.



La primera parte, tuvo a Ituzaingó con un buen manejo de pelota, y dispuso de una chance clarisima en los pies de Enzo Ibáñez, con un remate que salvó el arquero Gonzalo Yordan.



Luego, el Verde tuvo otra aproximación en los pies de Mauricio Bermejo, donde remató, pero la pelota se fue muy alto. Fue la segunda llegada clara para la visita.



Sin embargo, el partido fue muy parejo y disputado en la primera media hora de juego por ambos equipos, hasta que en el final del primer tiempo, el árbitro Wenceslao Meneses le mostró la doble amonestación a Santiago Brotzman, y el León se quedó con diez jugadores.



En la parte complementaria, los dirigidos por Guillermo Szeszurak, estando con uno menos, defendió el empate parcial y las embestidas por parte de Sportivo Italiano, que fue en busca de romper el cero, y que sobre el cierre del partido, estuvo a punto de llevarse la victoria, tras un blooper defensivo del León.

De esta manera, Ituzaingó rescató un valioso punto de Ciudad Evita, pese a haber jugado con uno menos, todo el segundo tiempo.



Ahora, el Verde recibirá en la próxima fecha a Talleres (RE), este viernes 20 de marzo a partir de las 20:30 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, buscando el primer triunfo en la Primera B Metropolitana y tratar de salir de los últimos puestos del Campeonato.