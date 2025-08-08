Ituzaingó: se abrieron nuevos cursos de formación laboral a distancia en el distrito

El Municipio de Ituzaingó anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de los cursos gratuitos de Formación a Distancia, que comenzarán a dictarse durante el mes de agosto. La propuesta, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, busca fortalecer los conocimientos y competencias laborales de los vecinos y vecinas, mejorando sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.





Una vez finalizado el cursado, tod@s l@s estudiantes recibirán certificación oficial emitida por el municipio, lo que constituye un respaldo formal para futuras búsquedas laborales.





Las clases se desarrollarán a través de la Plataforma de Formación a Distancia, un entorno virtual que permite a cada participante avanzar según su ritmo, necesidades y disponibilidad horaria, siempre respetando las fechas de entrega de trabajos prácticos y exámenes.

Para inscribirse, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma digital, seleccionar el curso de su preferencia y registrarse como usuario (o iniciar sesión en caso de contar con una cuenta previa). El acceso se encuentra disponible en el siguiente enlace.





Los cursos que están a disposición son: metodologías ágiles (inicia el lunes 11/08 y dura un mes), enfocado en la gestión eficiente de proyectos, este curso enseña a trabajar en equipo, adaptarse a cambios y alcanzar resultados de calidad en menos tiempo; educación financiera (inicia el lunes 11/08 y dura un mes), brinda herramientas prácticas para comprender el funcionamiento del dinero, planificar el futuro económico y alcanzar objetivos sin importar el nivel de ingresos; un currículum exitoso (inicia el lunes 11/08 y dura una semana), orientado a la creación de un CV efectivo que comunique con claridad habilidades y experiencia laboral; bases matemáticas para estudios superiores (inicia el lunes 18/08 y dura dos semanas), permite reforzar conceptos y herramientas matemáticas para afrontar con éxito materias avanzadas de la formación académica; estrategias para estudiar (inicia el lunes 18/08 y dura dos semanas), ofrece técnicas para optimizar el aprendizaje, incluyendo organización del tiempo, toma de apuntes, lectura comprensiva y memorización; iniciación al community management (inicia el lunes 18/08 y dura 8 semanas), curso introductorio sobre el ecosistema digital, dirigido a emprendedores y quienes deseen iniciarse en el marketing digital; y habilidades de comunicación interpersonal para entrevista laboral (inicia el lunes 18/08 y dura una semana), busca mejorar las competencias comunicativas para desenvolverse con mayor efectividad en entrevistas de trabajo.





Quienes deseen ampliar detalles sobre la propuesta pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Ituzaingó al teléfono 2120-1965 o por correo electrónico a formacionadistanciaituzaingo@gmail.com.