Ituzaingó: se desarrollará un nuevo Operativo Solidario en el distrito

Este sábado 28 de junio a las 10 de la mañana, se llevará a cabo en Ituzaingó una nueva edición del Operativo Solidaridad, una iniciativa que se repite de forma mensual y que tiene como objetivo acompañar a las familias que más lo necesitan en el distrito. La jornada tendrá lugar en Cerrito 2301, en el barrio de San Alberto, y está abierta a toda la comunidad.





Impulsado por diversas organizaciones sociales y políticas —entre ellas La Cámpora Ituzaingó, el Ateneo Néstor Kirchner y la Agrupación 13 de Noviembre— el Operativo Solidaridad se consolida como una herramienta concreta para fortalecer el tejido comunitario, promover la empatía social y generar redes de contención vecinal en tiempos difíciles.





Durante esta quinta jornada, se estarán recibiendo donaciones de alimentos, con la intención de reforzar la ayuda directa a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad en distintos barrios del distrito. Se convoca especialmente a vecin@s, comercios, emprendedores y organizaciones que quieran colaborar con productos no perecederos, artículos de higiene o insumos básicos.

Además de la recepción de donaciones, el operativo contará con actividades complementarias orientadas a generar un espacio de encuentro y participación, reforzando el rol social y político de los territorios. El enfoque integral de esta propuesta no solo contempla la asistencia material, sino también el acompañamiento humano y emocional, con la convicción de que nadie se salva solo.





En un contexto económico complejo, estas acciones solidarias cobran mayor relevancia: en muchos barrios del conurbano bonaerense creció la demanda de alimentos y asistencia social, y se multiplicaron las iniciativas de organizaciones comunitarias que decidieron no quedarse de brazos cruzados.





Asimismo, desde la organización de esta jornada también remarcaron que quienes quieran sumarse a colaborar o participar de futuras ediciones del operativo pueden ponerse en contacto directamente a través de redes sociales o acercándose durante la jornada.





El Operativo Solidaridad vuelve a decir presente en San Alberto con un mensaje claro: la solidaridad no se declama, se practica. Una acción concreta, colectiva y sostenida en el tiempo que demuestra que en Ituzaingó nadie queda solo si hay comunidad organizada.