Ituzaingó se prepara para homenajear a Pity Álvarez y sus emblemáticas bandas

El pulso cultural de Ituzaingó no se detiene y, cuando se trata de rendir tributo a las leyendas del rock barrial, la respuesta del público local es contundente. Este fin de semana, el centro de nuestra ciudad se transformará en el epicentro de la nostalgia y la energía rockera con el regreso de un espectáculo que ya es un clásico para los seguidores del género: el Tributo a Viejas Locas e Intoxicados.





La cita tendrá lugar en El Jardín (Juncal 121), un espacio gastronómico y cultural que ha sabido consolidarse como el refugio predilecto para quienes buscan combinar buena cocina con propuestas artísticas de calidad. Tras el éxito de presentaciones anteriores, la banda tributo regresa para revivir los himnos que marcaron a fuego las décadas del 90 y el 2000.





Para quienes crecieron con la poesía cruda de Pity Álvarez, esta no es una fecha más. El evento promete un recorrido exhaustivo por la discografía de las dos bandas que definieron una época. Desde la rebeldía de Viejas Locas hasta la experimentación psicodélica y ecléctica de Intoxicados, el repertorio está diseñado para que los fanáticos vuelvan a sentir la vibración de temas que son patrimonio de nuestra cultura popular.

La propuesta de El Jardín busca trascender el formato de un recital convencional. "Es un planazo para disfrutar con amigos, en familia o en pareja", comentan desde la organización. La idea es simple pero infalible: una noche mágica donde la música en vivo se fusiona con la excelencia gastronómica que caracteriza al local de la calle Juncal.





El evento está programado para este domingo 29 de marzo a las 21:00 hs. Se espera una gran convocatoria, dado que el "sentimiento intoxicado" sigue más vigente que nunca en el Oeste bonaerense. La ubicación estratégica de El Jardín, en pleno Ituzaingó Centro, facilita el acceso para vecinos de zonas aledañas como Castelar o Padua que quieran sumarse al homenaje.





En tiempos donde los espacios culturales son vitales para el encuentro comunitario, propuestas como este tributo refuerzan la identidad de Ituzaingó como un polo de resistencia rockera. Si sos de los que todavía se emocionan al escuchar los primeros acordes de "Homero" o "Está saliendo el sol", ya tenés una cita obligada. No te quedes afuera de este tributo que promete ser un viaje directo al corazón del rock nacional. La mesa está servida y el escenario listo.