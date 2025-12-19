Ituzaingó se prepara para que a ningún vecino le falte el plato de Navidad

En el ADN de Ituzaingó hay algo distingue: la capacidad de convertir la esquina de un barrio en un centro de contención y afecto. Mientras muchos ya están pensando en los brindis y el pan dulce, organizaciones sociales preparan lo que será el cierre de un año de trabajo incansable. Se viene el último "Operativo Solidaridad" del 2025, y esta vez, el espíritu navideño es el principal ingrediente.





Este miércoles 24 de diciembre, cuando el reloj marque las 12:00 h, el punto de encuentro será la emblemática intersección de Bermejo y De la Tradición. Allí, donde el barrio se hace sentir, se llevará a cabo la décima primera jornada de un ciclo que ha sabido paliar momentos difíciles con ollas calientes y manos predispuestas.





La Navidad suele ser sinónimo de banquete, pero la realidad golpea distinto en cada hogar. Por eso, este Especial Navidad busca asegurar que la dignidad no se pierda en ninguna mesa del distrito. La propuesta es clara: "pongamos lo mejor de nosotros para que no falte ningún plato de comida en la mesa de ningún vecino".

La organización ha lanzado un llamado urgente a la comunidad. No se necesita ser un chef profesional para ayudar, solo tener ganas de arremangarse. Para que este operativo sea un éxito, se están solicitando donaciones específicas de: aceite y huevos (fundamentales para las preparaciones básicas) y verduras frescas (para aportar nutrición y sabor real a cada plato).





Además de los insumos, lo más valioso que podés aportar es tu tiempo. Se necesitan manos para cocinar, para picar cebollas, para revolver la olla y para organizar la logística de entrega. Es esa "misa colectiva" de la cocina la que transforma un simple operativo en un acto de amor puro.





Si sentís que este es el momento de devolverle algo al barrio o simplemente querés colaborar para que el 24 sea una noche distinta para alguien más, podés comunicarte directamente vía WhatsApp al +54 9 11 3891-6904.