Ituzaingó sigue sin poder rugir en el Campeonato

El "Verde" cayó ante Camioneros por 2-1 y todavía no puede conseguir de a tres la victoria. El viernes, se viene Argentino de Merlo en el Carlos Sacaan.



En el Estadio Hugo Moyano, se disputó la octava fecha del Campeonato de la Primera B Metropolitana, entre el "Camión" y el León, que fue en busca de sumar su primera victoria en el año, pero la tarde no fue la esperada.



En el primer tiempo, Ituzaingó dominó el juego en los primeros minutos del partido con una sólida defensa, siendo muy superior al local y tuvo la primera llegada del encuentro, a los 4 minutos a través de un disparo desde afuera del área por parte de Jonathan Maza, y el arquero Ramírez la mandó al tiro de esquina.



A partir de ahi, el duelo fue muy parejo por ambos equipos, hasta que a los 27 minutos, el árbitro Julián Beligoy cobró la pena máxima para el Verde, y el encargado de patear desde los doce pasos fue Alcides Miranda Moreira, que abrió el marcador con un certero disparo, puso la ventaja parcial para los del "Búfalo" Szeszurak.



Luego del primer gol del León, fue en busca de llegar al segundo tanto, antes del cierre de la etapa inicial, y lo tuvo nuevamente Maza en un contraataque, pero el arquero de Camioneros, contuvo el tiro, y así se fueron al entretiempo.



En la parte complementaria, el local cambió el chip, y salió con la idea de poder encontrar el empate, ante un Ituzaingó que, solamente, se defendió muy atrás.



Tal es así que el "Camión" llegó a la igualdad desde los doce pasos por parte de Ignacio Huguenet, pero el mismo jugador se encargó de darle la victoria al dueño de casa, y una nueva derrota del León, en Esteban Echeverria.

De esta manera, Ituzaingó no puede sumar de a tres en el Campeonato, desde que regresó a la B Metropolitana.



Con este resultado, sigue último con tres unidades, y en la próxima fecha, recibirá a Argentino de Merlo en el Carlos Sacaan, el viernes 3 de abril a las 19 hs, obligado a conseguir su primera victoria en el Torneo y salir de los puestos de abajo.