Ituzaingó: suena Pablo Piana para encabezar a lista de concejales del Frente de Todos

Con el cierre de listas en las vísperas, el Frente de Todos en Ituzaingó sigue debatiendo candidatos. Como ha pasado siempre, el armado en los distritos depende de los cierres, primero provinciales y luego nacionales. En los municipios, los acuerdos, esperarán entonces como queden las listas de diputados nacionales y de senadores provinciales por la primera sección electoral. En este contexto, los distintos partidos, organizaciones y agrupaciones que forman el Frente de Todos hacen cuentas, discuten y luego cierran las listas, por lo general a 24 horas del vencimiento del plazo que este año será el sábado 23 de julio a las 24.00 horas.

La ley de reelección con algunos detalles

La ley 14836 que prohíbe la relección de intendentes, concejales y legisladores provinciales sancionada durante el gobierno de la ex gobernadora. hoy candidata porteña Mara Eugenia Vidal, tiene algunos detalles interesantes para destacar: En el artículo primero del decreto de reglamentación establece: “Determinar que la prohibición de reelección para un tercer mandato consecutivo establecida en los artículos 3° del Decreto-Ley N° 6.769/58, 148 de la Ley N°

13.688 y 13 bis de la Ley N° 5.109 –todos ellos en los términos de la Ley N° 14.836-, abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados” Este dato no es menor. Cualquier legislador o intendente que no haya completado los 2 años y 1 día de mandato, ya sea por licencia, renuncia o suplencia, podrá presentarse nuevamente. En este grupo se encuentra el actual presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó Pablo Piana que aunque ya ha sido reelecto dos veces consecutivas como concejal, (2013-2017 / 2017-2021), la licencia que ocupó durante su primer mandato, le permitiría poder presentarse nuevamente. Distinta es la situación del Carlos Acuña, actual concejal del Frente Renovador que ejerció efectivamente sus 2 mandatos y no podrá ser reelegido.

La negociación por las listas

Con esta salvedad, Alberto Descalzo encabeza hoy las negociaciones para el armado de la lista distrital. Con ojo en el cierre seccional y el otro en el cierre municipal, el intendente hace cuentas. Con encuestas en la mano y las expectativas de un triunfo, el oficialismo aspira a incorporar al menos 5 concejales, con una hipótesis de máxima para 6 bancas en caso de que el tercer partido no llegue al 10 % de total de sufragios positivos. Por estas horas, Pablo Piana aparece con más chances de encabezar la lista y reelegir como presidente del HCD.

La Cámpora

La Agrupación que conduce Máximo Kirchner y que tiene como referente local a Marga Recalde tiene claro que en esta elección tendrán un o una candidata en un lugar expectante dela lista. Todo dependerá también de cierre provincial o nacional para saber como queda el tablero interno. Recalde es hoy Directora Nacional de Desarrollo Territorial del ANSES con llegada directa a Máximo Kirchner.

EL Movimiento Evita

Otro espacio que ha trabajado intensamente durante estos 2 años es el Movimiento Evita. Con la aparición de Enamorate Ituzaingó a cargo de Natalia Peluso, el Evita desplegó militancia, recursos y coordinación con el gobierno nacional en materia educativa y social. Peluso es ademas Directora Nacional de Educación comunitaria, hace algunos días, coordinó la visita del ministro Nicolas Trotta a nuestra ciudad.

Hoy ya se pueden ver pintadas del Movimiento Evita con referencia a Natalia Peluso

El Frente Renovador

En el Frente Renovador, la candidatura de Roberto Rocha, actual gerente de la linea Sarmiento de Ferrocarriles Argentinos aparece con más chances. Rocha, durante los casi 2 años de pandemia fue uno de los mas férreos defensores de la monumental inversión que recibió la linea Sarmiento en la traza del Oeste. Con casi 1000 millones de pesos, Ituzaingó fue una de los distritos más favorecidos con 2 puentes y la nueva estación.

Rocha con Descalzo, Marinucchi y Acuña en el inicio de la obra de renovación total de la estación

Un intendente senador o Diputado Nacional

“Sería muy bueno que un intendente pueda estar en la lista de senadores provinciales” aseguraba Alberto Descalzo en Radio La Ciudad hace unos días. En el limite de la autoreferencia, es un hecho que Descalzo aspira a ingresar al senado provincial en esta elección de la mano de los intendentes del conurbano. “Puede ser, vamos a ver” aseguraba en el Programa Ciudad de Encandilados, que emite la radio más escuchada del Conurbano. La llegada a Descalzo al Senado, no pasará desapercibido porque también podría cambiar el escenario del 2023 y habilitarlo nuevamente como candidato a intendente en las mismas condiciones que hoy se lo habilita a Pablo Piana. Otra de ls posibilidades que se baraja es que el intendente de Ituzaingó ocupe un lugar en la larga lista de candidatos a diputados nacionales por la Provincia. “Hay entre 15 y 18 lugares entrables en esa lista, en el último pelotón puede haber algún intendente del Oeste” aseguran en el Frente de Todos.