Ituzaingó Sur: graves problemas con un vecino que fue trasladado al hospital

Este martes, la policía trasladó al Hospital Bicentenario a un vecino de Ituzaingó sur para una evaluación psiquiátrica. El hombre acumulaba denuncias por causar daños materiales, bloquear la calle con basura, quemar objetos y agredir tanto a propiedades como a vehículos que circulaban por la zona, incluso una combi escolar.



Este 9 de septiembre, un hombre fue trasladado por la policía al Hospital Bicentenario de PAMI tras múltiples denuncias vecinales por disturbios en el barrio Parque San Antonio.



El vecino, que vive en Niceto Vega y Caxaraville, frente a un salón de eventos, fue señalado por causar daños materiales, bloquear la calle con basura, quemar objetos y agredir a vehículos y transeúntes. Vecinos aseguran que los hechos se repiten desde hace al menos un año.



“Está totalmente fuera de control, agrede a las propiedades, grita, insulta y hasta tuvo situaciones con la combi escolar que pasa por la cuadra”, relató Viviana, una vecina del barrio, en un móvil de A24.

El hombre residía con sus padres y su hermana, quien habría quedado a cargo tras el deterioro de la madre y el fallecimiento del padre. Sin embargo, según Viviana, no logra contener la situación y dificulta el ingreso de personal de salud.



Tras varias denuncias penales y la intervención del Juzgado de Familia N°4, se dispuso finalmente su traslado al hospital para una evaluación psiquiátrica.