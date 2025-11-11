Ituzaingó Sur: se inauguró un nuevo playón deportivo

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el intendente Pablo Descalzo inauguraron hoy un espacio dedicado a la realización de actividades deportivas y recreativas en el municipio de Ituzaingó y entregaron computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes locales.



Con financiamiento del Programa Puentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se construyó un espacio semicubierto de 394 metros cuadrados destinado a la realización de actividades recreativas y deportivas, en articulación con el centro de Desarrollo Social San Antonio. La nueva instalación permite fortalecer el desarrollo de dichas actividades, en especial para quienes cursan el profesorado de Educación Física y la licenciatura en Kinesiología en el municipio.

Nuevas computadoras para el Centro Universitario

Asimismo, las autoridades recorrieron el Centro Regional Universitario de Ituzaingó para el cual a través de Puentes se financió la compra de 38 computadoras de escritorio, impresoras, televisores y otros equipamientos informáticos.



En este marco, el ministro Bianco sostuvo: “El Programa Puentes consiste en que todas y todos los bonaerenses que quieran estudiar una carrera universitaria tengan el derecho a hacerlo. Por eso trabajamos con los municipios y las universidades para construir los centros universitarios que se necesitaran y llevar las carreras que contribuyan al desarrollo de las localidades.



omo parte de la actividad, Bianco y Descalzo también participaron del panel de apertura de una jornada de capacitación en el marco del día de la Enfermería.

Estudiantes recibieron su notebook en Villa Las Naciones

Posteriormente, las autoridades entregaron computadoras a estudiantes que cursan el último año en la Escuela de Educación Especial N° 501 “Villas las Naciones”. Las netbooks forman parte del programa Conectar Igualdad Bonaerense, la iniciativa del Estado provincial destinada a reducir la brecha digital y fomentar una educación inclusiva y de calidad.



En las actividades participaron el subsecretario de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza, el director del Programa Puentes, Juan Brardinelli, el director de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, Mario Rovere, así como otras autoridades provinciales y municipales