Ituzaingó sur: tres dotaciones de bomberos apagaron un incendio frente a la plaza

Durante la noche de este viernes, un principio de incendio en un edificio del centro de Ituzaingó obligó a desplegar un rápido operativo de bomberos para asegurar la integridad de los residentes. El fuego se originó alrededor de las 21:43hs en la planta baja de la torre ubicada en la calle 24 de Octubre 844, a pocos metros de la plaza.



Tras recibir la alerta, tres dotaciones de bomberos acudieron de inmediato al lugar. Al llegar, los equipos sofocaron las llamas mediante un operativo relámpago y coordinaron la evacuación preventiva de los posibles afectados para evitar posibles casos de intoxicación por inhalación de humo. A su vez, varios vecinos ya habían logrado evacuarse por sus propios medios al advertir la situación.



Gracias a la rápida intervención, el fuego fue extinguido en cuestión de minutos. Las autoridades confirmaron que la situación fue controlada sin que se registraran personas heridas ni daños materiales de gravedad.



Actualmente se llevan a cabo las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.