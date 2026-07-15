Ituzaingó: taller sobre como cuidarse de la diabetes

El Municipio de Ituzaingó ofrecerá el segundo taller del Programa “Educación Diabetológica 2026”, destinado a personas con diabetes, familiares y cuidadores. El mismo tendrá lugar el miércoles 20 de julio, de 10 a 12 horas, en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles).



Esta iniciativa forma parte de las políticas de promoción y cuidado impulsadas por el municipio, a través de la Secretaría de Salud, para fortalecer los espacios de educación y acompañamiento hacia las personas con diabetes y sus familiares.



En este segundo módulo los especialistas hablarán sobre el automonitoreo glucémico, que es la herramienta que permite medir el azúcar en sangre. Además, ofrecerán consejos para evitar errores en su medición dado que es fundamental que las personas con diabetes conozcan el nivel de glucemia para mantener conductas adecuadas en relación a la alimentación, la actividad física y la toma de medicación.



La capacitación es gratuita, no necesita inscripción y tiene por objetivo que las personas se lleven información teórica y práctica útil para su día a día.



(+) Más información: personalmente en la Secretaría de Salud (Av. Ratti 10) o llamando al 2120-1870, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.