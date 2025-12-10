Ituzaingó tendrá un duro choque en Copa Argentina

Este miércoles, se realizó el sorteo de la décima cuarta edición de la competición más federal de nuestro país, donde el Verde se enfrentará a Estudiantes de La Plata por los 32avos de final. Falta confirmar el día, horario y sede del encuentro.



En el Predio Lionel Messi, en Ezeiza, se desarrolló el sorteo de la 14°edición de la Copa Argentina 2026, donde ya se conocieron las llaves de los 32avos de final.



Es por eso, que Ituzaingó ya conoce a su rival para el certamen federal, y se trata de Estudiantes de La Plata, finalista del Campeonato que jugará este fin de semana ante Racing.



Para el Verde, el partido representa un desafío histórico y una gran oportunidad para medirse ante un rival de Primera División, lo que usualmente se convierte en un evento muy importante para el club y sus hinchas.

El "León" viene de lograr el ascenso a la Primera B Metropolitana a principios de noviembre cuando venció en la final ante Sportivo Barracas en definición por penales por 5-3, luego de perder 0-1 en los 90 minutos reglamentarios.



En cuanto a los números, el conjunto ituzainguense disputó un total de 30 encuentros con un balance positivo de 17 victorias, 8 empates y solo 5 derrotas.



En cuanto al equipo de La Plata, Estudiantes es un equipo de gran tradición en el fútbol argentino e internacional, con un presente que lo mantiene en la élite del fútbol nacional.



· Desempeño reciente: Es uno de los equipos más competitivos de la Liga Profesional y suele ser protagonista en las copas nacionales e internacionales.



A su vez, ganó su primera Copa Argentina en el 2023, venciendo en la final ante Defensa y Justicia por 1 a 0.



El cruce entre Ituzaingó y Estudiantes de La Plata es un clásico "David contra Goliat" de la Copa Argentina, donde el equipo del Oeste buscará dar el batacazo ante uno de los grandes de la Primera División.



En caso de avanzar de ronda, se enfrentaría en 16avos ante Rosario Central o Sportivo Belgrano de San Francisco, equipo de Córdoba.