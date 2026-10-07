7 de oct. de 2026
Deportes

Ituzaingó tendrá una mujer como jueza para el sábado

juan jose levrero

2 min de lectura

El ascenso del Fútbol Argentino vivirá una jornada histórica este sábado, ya que el partido entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes tendrá por primera vez en la Primera B Metropolitana una mujer arbitrando: Ariadna Palacios.

Ituzaingó tendrá una mujer como jueza para el sábado
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La jueza de 29 años dirigirá este sábado Ituzaingó-Argentino de Quilmes y se convertirá en la primera mujer en arbitrar como principal un partido profesional masculino de AFA.

El ascenso del Fútbol Argentino vivirá una jornada histórica este sábado, ya que el partido entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes tendrá por primera vez en la Primera B Metropolitana una mujer arbitrando: Ariadna Palacios.

Luego de darse a conocer las designaciones, en el Carlos Sacaan se producirá un hito histórico ya que la jueza impartirá justicia en el duelo entre los equipos que ya quedaron fuera de toda pelea, teniendo en cuenta que el Verde ya consumó su descenso a la Primera C, mientras que la visita quedó lejos de los puestos de playoffs.

La referí tiene además experiencia en el Torneo Promocional Amateur, encuentros de reserva y en el fútbol femenino. También supo desempeñarse como asistente y cuarto árbitro.

Este sábado a las 15 hs, se convertirá en la primera mujer en impartir justicia en un partido oficial y hará historia en el fútbol argentino.

Un antecedente que marcó el camino                                                    

La presencia de una mujer como árbitra en la Primera B Metropolitana no es inédita.

Uno de los antecedentes más importantes se remonta al año 2000, cuando Florencia Romano dirigió Atlanta-Argentino de Quilmes y se convirtió en una de las pioneras del arbitraje femenino en el fútbol argentino.

Por eso, la designación de Palacios no debe presentarse como el primer partido dirigido por una mujer en la categoría, pero sí representa otro paso en la presencia femenina dentro del arbitraje del fútbol profesional y de ascenso argentino.

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