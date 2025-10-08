Ituzaingó tiene nuevo fiscal

Cinco nuevos funcionarios juraron en el Departamento Judicial Morón durante un acto encabezado por el procurador Julio Conte Grand. Entre ellos, el Dr. Lucio Ezequiel Rivero asumió en la Fiscalía Descentralizada N°2 de Ituzaingó y el Dr. Emiliano Rodríguez Reggiani en la UFI N°9, especializada en delitos de narcotráfico, trata y robo de mercadería en tránsito.



El nuevo fiscal designado para la Fiscalía de Ituzaingó es el Dr. Lucio Ezequiel Rivero, quien se desempeñaba como auxiliar en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de Morón.



Rivero cursó sus estudios de grado en la Universidad Católica Argentina (UCA) y realizó posgrados en la Universidad Austral y en la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Según informaron fuentes judiciales a La Ciudad, el nombramiento fue dispuesto por la Fiscalía General, tras la jubilación del fiscal Leguisamo. “Es un funcionario de carrera, un pibe con muchas condiciones, creo que va a hacer un trabajo excelente”, señaló un funcionario del fuero local a La Ciudad.



En la Fiscalía N°9 de Morón, especializada en causas de narcotráfico, trata de personas y robos de mercadería en tránsito, asumió como fiscal el Dr. Emiliano Rodríguez Reggiani, quien era auxiliar en el Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial.



Con este nombramiento, también se confirmó un cambio en la conducción de las fiscalías: la UFI N°9 quedará a cargo de la fiscal Marisa Monti, mientras que Ezequiel Lovillo pasará a desempeñarse en la UFI N°5, junto al fiscal Claudio Oviedo.





El acto se realizó en el Salón Fermín Parera de los Tribunales de Morón y contó con la presencia del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, la fiscal general Karina Iuzzolino, la defensora general Claudia Bonanata y el presidente de la AMFM, Matías Rappazzo.



También participaron representantes de los cuatro municipios del Departamento Judicial, entre ellos los intendentes Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Lucas Ghi (Morón), junto al exintendente Alberto Descalzo.

Además, juraron las doctoras Aldana Parello y Romina Picardi como Defensoras Oficiales ante el Fuero Criminal y Correccional, y el doctor Hernán Lamothe como Defensor Oficial ante los fueros Civil, Comercial y de Familia.



Desde la AMFM señalaron que las nuevas designaciones ayudan a cubrir cargos pendientes en la provincia de Buenos Aires y que el proceso se aceleró con la gestión del ministro de Justicia provincial Juan Martín Mena, en el cargo desde diciembre de 2023.