Ituzaingó, tierra de cine: abre la inscripción para el histórico taller de Raúl Perrone

Si caminás por las calles de nuestro distrito, es probable que alguna vez te hayas cruzado con una cámara, un trípode y un grupo de jóvenes (y no tan jóvenes) capturando la esencia del Oeste. No es casualidad. Ituzaingó es, desde hace décadas, una de las capitales del cine independiente argentino, y gran parte de esa mística se la debemos a un nombre propio: Raúl Perrone.





Nuevamente, el municipio abre las puertas a la creatividad con la convocatoria para el Taller de Cine, una propuesta que no es solo un curso de formación, sino una verdadera institución cultural que lleva más de 25 años transformando la mirada de los vecinos.





Lo que hace especial a este taller no es solo su longevidad, sino su enfoque. Bajo la tutela de Perrone —referente ineludible del Nuevo Cine Argentino y ciudadano ilustre de nuestra ciudad—, los alumnos no solo estudian teoría; se sumergen en la práctica pura.

La propuesta integral abarca los pilares fundamentales de la séptima arte: dirección (cómo contar una historia a través del lente; guion (el arte de escribir lo que el Oeste tiene para decir; y actuación (frente a cámara: Perderle el miedo al objetivo y encontrar la verdad en la interpretación)





La cita para este viaje creativo ya tiene fecha y lugar. Las clases comenzarán el próximo sábado 11 de abril a las 14:00 hs. El punto de encuentro será el espacio cultural ubicado en Gral. Olazábal 841, un sitio que ya respira el aroma del celuloide y la creatividad colectiva.





No hace falta ser un experto ni tener equipos profesionales. El taller está diseñado para quienes tengan el deseo de contar algo y quieran aprender las herramientas para hacerlo de la mano de un maestro que hizo del "hacer con lo que se tiene" una bandera estética mundial.





Como cada año, la expectativa es alta y los cupos son limitados. La formación es una oportunidad única para quienes buscan una salida expresiva en un entorno profesional y con identidad local. Para asegurar tu lugar, el proceso es simple: ingresá a la plataforma oficial: miituzaingo.gov.ar ; buscá la sección de cultura/talleres; y completá el formulario de inscripción. En un mundo donde todo parece pasar por filtros de redes sociales, el cine de Perrone en Ituzaingó nos invita a volver a lo real, a lo artesanal y a lo propio.