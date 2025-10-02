Ituzaingó: Todos los cortes y pasos habiliados por la peregrinación a Lujan
Sebastian Sanguinetti
Durante toda la jornada estará disponible el personal de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte para garantizar la seguridad y la correcta circulación de vehículos y feligreses.
El Gobierno Municipal informa a los vecinos y vecinas que, con motivo de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará este sábado 4 de octubre, la Av. Néstor Kirchner permanecerá cerrada al tránsito.
Los accesos y vías alternativas habilitados para la circulación Norte a Sur (y viceversa) en Ituzaingó serán:
- Paso a nivel Blas Parera/Santa Rosa
- Paso a nivel Juncal/Medrano
- Túnel de la Av. Ratti en ambos sentidos
- Puente modular Martín Rodríguez/Niceto Vega
- Puente modular Cuyo/Manuel Belgrano.
Asimismo, se verán afectadas las siguientes líneas de colectivo:
- Línea 238: hacia Morón con parada en 24 de Octubre y Mariano Acosta. Hacia Padua con parada en Olivera y Mariano Acosta.
- Línea 153: hacia Liniers con parada en 24 de Octubre y Mariano Acosta. Vuelta a Libertad con parada en Olivera y Mariano Acosta.
- Línea 236: Hacia Morón con parada en 24 de Octubre y Mariano Acosta. Hacia Distrito Militar con parada en Olivera y Mariano Acosta.
- Línea 321: Hacia Liniers con parada en Rondeau y 24 de Octubre. Hacia Barrio Nuevo con parada en Olivera y Mariano Acosta
- Línea 504: Hacia Udaondo con parada en Los Pozos y 24 de Octubre. Hacia Ituzaingó Sur con parada en 24 de Octubre y Rondeau
- Línea 336: Sin servicio en el tramo de Ituzaingó
- Línea 392: Sin servicio en el tramo de Ituzaingó
La parada de taxis de Ituzaingó Sur tendrá su entrada y salida en Rondeau y 24 de Octubre.
