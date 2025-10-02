2 de oct. de 2025
Ituzaingó Destacada

Ituzaingó: Todos los cortes y pasos habiliados por la peregrinación a Lujan

Sebastian Sanguinetti

1 min de lectura

Durante toda la jornada estará disponible el personal de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte para garantizar la seguridad y la correcta circulación de vehículos y feligreses.

Ituzaingó: Todos los cortes y pasos habiliados por la peregrinación a Lujan
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

El Gobierno Municipal informa a los vecinos y vecinas que, con motivo de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará este sábado 4 de octubre, la Av. Néstor Kirchner permanecerá cerrada al tránsito.

Los accesos y vías alternativas habilitados para la circulación Norte a Sur (y viceversa) en Ituzaingó serán:

- Paso a nivel Blas Parera/Santa Rosa

- Paso a nivel Juncal/Medrano

- Túnel de la Av. Ratti en ambos sentidos

- Puente modular Martín Rodríguez/Niceto Vega

- Puente modular Cuyo/Manuel Belgrano.

Asimismo, se verán afectadas las siguientes líneas de colectivo:

  • Línea 238: hacia Morón con parada en 24 de Octubre y Mariano Acosta. Hacia Padua con parada en Olivera y Mariano Acosta.
  • Línea 153: hacia Liniers con parada en 24 de Octubre y Mariano Acosta. Vuelta a Libertad con parada en Olivera y Mariano Acosta.
  • Línea 236: Hacia Morón con parada en 24 de Octubre y Mariano Acosta. Hacia Distrito Militar con parada en Olivera y Mariano Acosta.
  • Línea 321: Hacia Liniers con parada en Rondeau y 24 de Octubre. Hacia Barrio Nuevo con parada en Olivera y Mariano Acosta
  • Línea 504: Hacia Udaondo con parada en Los Pozos y 24 de Octubre. Hacia Ituzaingó Sur con parada en 24 de Octubre y Rondeau
  • Línea 336: Sin servicio en el tramo de Ituzaingó
  • Línea 392: Sin servicio en el tramo de Ituzaingó

    La parada de taxis de Ituzaingó Sur tendrá su entrada y salida en Rondeau y 24 de Octubre.

    Durante toda la jornada estará disponible el personal de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte para garantizar la seguridad y la correcta circulación de vehículos y feligreses.
Artículo Relacionado
whatsapp logo