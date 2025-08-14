Ituzaingó: Topa llega a La Torzaza el día del niño

Este domingo 17 de agosto vení a festejar el Día de la Niñez con toda la familia en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles), junto al artista infantil Diego Topa.



Durante toda la jornada vas a poder disfrutar de actividades deportivas, participar de los talleres culturales, divertirte en los juegos de kermesse e inflables y muchas actividades más, pensadas para que toda la familia pase una tarde inolvidable.

A las 14 hs comenzará el espectáculo de Topa, para hacer bailar, cantar y reír a los más chicos. Durante el show cantará desde sus canciones clásicas hasta sus últimos lanzamientos, para compartir una tarde a pura alegría.



Además, estarán presentes los stands del programa Feriando-Ando, integrado por jóvenes de diferentes escuelas secundarias que buscan generar ingresos para sus proyectos a través de la venta de productos; y la tradicional Feria de Microemprendedores de Ituzaingó.



Cabe destacar que todas las actividades son gratuitas, abiertas a la comunidad y se suspenden en caso de lluvia.