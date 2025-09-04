Ituzaingó: tres detenidos en pleno delivery de drogas

Una investigación por narcotráfico en Ituzaingó terminó con tres detenidos que repartían drogas con la modalidad “delivery”. Cuando la Policía intentó interceptarlos, se dieron a la fuga en un Volkswagen Gol rojo, pero chocaron a las pocas cuadras. Dentro del auto hallaron cocaína fraccionada, marihuana, un revólver calibre 32 y balanzas de precisión.



La investigación comenzó a partir de una llamada anónima al 911 que explicaba que en una casa del barrio Alvear de Ituzaingó se vendían drogas.



La Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón, ejecutó una investigación en conjunto con la UFI N°9, en la que se realizaron seguimientos a pie y en móviles no identificables, para tomar imágenes de los movimientos ilegales e identificar a los responsables.



Resulta que esta banda de venta de drogas realizaba envíos a domicilio con la modalidad delivery, para entorpecer una investigación.



Con toda esa información se pidió un allanamiento en Camerucci al 1500, pero previamente la Policía comenzó a seguir a un Volskwagen Gol rojo en el que se trasladaban los investigados.



Cuando se comprobó que en ese momento estaban entregando drogas puerta a puerta, la Policía los intentó interceptar, pero comenzaron una fuga a toda velocidad, que terminó a 300 metros cuando el conductor perdió el control y chocó contra un poste de metal.



Dentro del Gol se detuvo a un hombre y una mujer y se encontró cocaína fraccionada para la venta, cogollos de marihuana, un revólver calibre 32. con 4 balas y tres balanzas de precisión.



Finalmente se allanó la vivienda de Camerucci, dónde detuvieron al tercer integrante de la banda.



Participaron del operativo personal de la Comisaría de Villa Ariza, de la Estación de Policía de Ituzaingó y su Comando de Patrullas, además de la colaboración de la Secretaría de Seguridad de Ituzaingó.



En su informe, la Delegación de Drogas Ilícitas, resalta la utilidad de las cámaras fijas y domos municipales para el avance de la investigación.