Ituzaingó tuvo una mala tarde en Berisso

El Verde cayó ante Villa San Carlos por 3 a 1, y aún no pudo ganar en el Campeonato de la Primera B Metropolitana.



En el Estadio Genacio Sálice, casa del Celeste, se enfrentaron por la segunda fecha del Torneo de la Primera B Metro, el dueño de casa, y el León, en un duelo de necesitados para ambos equipos.



Tras la derrota en su debut en el torneo frente a Deportivo Armenio, el Verde fue a Berisso para reponerse y sumar sus primeros puntos en el Campeonato.



Sin embargo, el Villero golpeó rápido y, a los 11 minutos, Alejandro Lugones convirtió para abrir el marcador de 1-0.

Ituzaingó no logró tener reacción y su rival lo atacó constantemente. Fue así que Franco Ojeda puso el segundo gol de la tarde y estiró la ventaja para Villa San Carlos, a los 24’, dando dos golpes de K.O para el elenco ituzainguense.



No obstante, desde un tiro libre bien ejecutado por Matías Campusano, el centro del volante conectó con la cabeza de Alcides Miranda Moreira, quien descontó en el minuto 37, y puso en suspenso el encuentro. Ambos equipos se fueron al entretiempo con ventaja a favor del local.



En la parte complementaria, el Verde salió en busca de empatar el partido, pero Kevin Pavía marcó a los 74’ y terminó con todo tipo de esperanzas del León.

De esta manera, Ituzaingó acumuló su segunda derrota consecutiva y no pudo sumar de a tres en Berisso.



En la fecha que viene, los dirigidos por Diego Herrero recibirán a Brown de Adrogüé, este viernes a partir de las 20:30 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, en busca de quebrar la mala racha.