Ituzaingó: un delincuente muerto en Merlo tras robarle la camioneta a una jubilada

Un violento raid delictivo que se inició con el robo de una camioneta en Ituzaingó terminó con un delincuente muerto tras un tiroteo con la Policía, tres detenidos y la recuperación de vehículos robados tras una serie de operativos en Merlo. El malviviente abatido, identificado como M.C.D. (30), tenía antecedentes penales y era intensamente buscado por un homicidio.

La emboscada en Ituzaingó

El hecho se originó el lunes 9 por la noche, cerca de las 22, en Del Lazo, entre Facundo y José de Thames, en la zona de Villa Udaondo.



Allí, una mujer de 70 años que circulaba en su camioneta Hilux fue víctima de un encierro: un vehículo la adelantó para frenar bruscamente frente a ella, mientras otro la colisionó por detrás para impedirle cualquier maniobra de escape.



De un Renault Symbol y un Peugeot 208 descendieron delincuentes armados que, tras apuntarle, le sustrajeron la camioneta y sus pertenencias, dándose a la fuga.

Operativo y tiroteo en Mariano Acosta

Gracias al rastreo de las cámaras del COM de Ituzaingó y tareas de campo de la Policía, se logró localizar un posible búnker de la banda en la calle Las Gardenias al 800, en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo.



Cuando el personal policial arribó para el allanamiento, un sospechoso intentó escapar en el Peugeot 208 utilizado en el robo. Tras intentar chocar a los uniformados y exhibir un arma, se inició una persecución que se extendió hasta la intersección de Los Jacintos y Álvarez Jonte.



Allí, el conductor abandonó el auto y huyó a pie, saltando por los fondos de las viviendas. En ese trayecto se produjo un intenso intercambio de disparos que finalizó con el sospechoso abatido en el jardín de una finca lindera. Junto al cuerpo se incautó una pistola.



En la vivienda de la calle Las Gardenias, la policía logró detener a otros dos integrantes de la banda: F.R.D. (31) y G.H.R. (41). En ese lugar se secuestraron un revólver calibre .38, un Peugeot 308 robado, una moto Yamaha con pedido de secuestro en Matera y balanzas de precisión.

Hallazgo de la Hilux en Barrio Matera

En forma simultánea, personal de la DDI Morón ejecutó un allanamiento en la calle Ampere al 3550, en el Barrio Matera de Merlo. Al llegar, un hombre identificado como Carlos Adrián Quiñones (43) intentó escapar corriendo por el patio delantero, pero fue reducido rápidamente.



En el interior de esa propiedad, los investigadores finalmente hallaron la Toyota Hilux sustraída a la vecina de Ituzaingó. Además, se secuestró un pistolón calibre 16, chapas patentes de otros vehículos, cédulas verdes y llaves de diferentes autos.

El pistolón calibre 16 secuestrado

Causa judicial

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 1 de Ituzaingó, que caratuló el expediente como robo agravado por el uso de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.



Debido a que en el procedimiento hubo un delincuente muerto por el accionar policial, la fiscalía dispuso que las pericias queden a cargo de la Gendarmería Nacional y ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de los efectivos involucrados para las pericias de rigor.