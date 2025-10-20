Ituzaingó: un motociclista murió tras perder el control en Acceso Oeste

Un motociclista murió la noche del domingo al perder el control de su Gilera 200 sobre la colectora sur del Acceso Oeste en Ituzaingó. Las cámaras de seguridad registraron el momento del accidente y, según las primeras pericias, no hubo participación de otros vehículos.



La noche del domingo 19 de octubre se registró un trágico accidente en la colectora sur del Acceso Oeste, a la altura de Pérez Quintana, frente al Club de Campo Los Pingüinos.



Un hombre de 40 años murió luego de perder el control de la motocicleta Gilera 200 que conducía y chocar contra el guardarraíl.

El siniestro quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, y en las imágenes no se observa la participación de terceros.



De todos modos, la UFI N°1 de Ituzaingó dispuso la intervención de la Policía Científica para realizar peritajes en el lugar, la autopsia correspondiente y el relevamiento de las cámaras de seguridad.



La víctima, de 40 años, era vecino de Trujui, en el partido de Moreno.