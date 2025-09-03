Ituzaingó: un nuevo operativo de zoonosis desembarca en Villa Ángela

Luego de haber visitado diferentes sociedades de fomento y centros de desarrollo durante agosto, el equipo de profesionales de la Clínica Veterinaria Municipal y Zoonosis llevará adelante una nueva jornada de salud para las mascotas del distrito. Los vecinos de la zona de Villa Ángela tendrán la posibilidad de acercarse a este operativo -habiendo reservado su turno en la Unidad de Gestión Municipal "Udaondo" (El Tirador 451), de manera presencial- y acceder a los diferentes servicios que se encontrarán disponibles.



En esta oportunidad, el operativo se desarrollará el viernes 5 de septiembre, desde las 9:00 hasta las 13:00hs, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Ollantay y El Pórtico). Durante el mismo estarán a disposición de las mascotas de los vecinos, los siguientes servicios gratuitos: atención clínica, vacunación antirrábica, castraciones y solicitud de turnos para la Clínica Veterinaria Municipal.

Lo que se busca con estas jornadas es "trasladar la mayoría de los servicios de la Clínica Veterinaria Municipal a los barrios", le comentó el coordinador de la Clínica Veterinaria Municipal, Javier Rivas, a este medio. Es así como los vecinos de esta zona podrán asistir con sus mascotas, las cuales podrán recibir atención clínica o aplicarse la vacuna antirrábica, entre otros servicios que ofrece este espacio.



Es importante destacar que también se estarán brindando otros dos servicios muy particulares, referidos al cuidado de las mascotas. Todos los vecinos que se acerquen podrán participar de una charla sobre comportamiento animal y acceder a una consultoría sobre problemas de conducta. Dicho servicio será brindado por el adiestrador profesional Federico García durante toda la jornada.