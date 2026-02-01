Ituzaingó: una pareja quedó filmada robando la manguera de una pileta en San Alberto

Un robo domiciliario quedó registrado por cámaras de seguridad en el barrio San Alberto, en Ituzaingó. El hecho ocurrió la madrugada del pasado viernes 30 de enero, cuando una pareja sustrajo la manguera de una pileta de una vivienda particular.



El episodio tuvo lugar exactamente a las 02:14 de la madrugada, según el registro de las cámaras, en una propiedad ubicada en la calle General Martín Rodríguez al 3200, casi esquina Santa Cruz.

La secuencia del robo

Las imágenes muestran con claridad la modalidad de los delincuentes. En el video se observa a una mujer, vestida con una remera roja y jeans azules, caminando por la vereda junto a un hombre que lleva remera negra y bermudas.



Lejos de ser un arrebato al paso, la secuencia revela una inteligencia previa: ambos pasan caminando frente al domicilio, observan el interior y siguen de largo cuando escuchan el motor de un auto acercándose.

Segundos después, regresan sobre sus pasos decididos a concretar el robo. Según denunció la familia damnificada, los ladrones volvieron equipados con herramientas de corte para desconectar y sustraer la manguera de la pileta.



Tras cometer el ilícito, ambos se retiraron caminando por la calle desierta. La familia afectada difundió el material fílmico, donde los rasgos y la vestimenta de la mujer se distinguen con nitidez, solicitando a los vecinos de la zona que aporten cualquier información que permita identificarlos.