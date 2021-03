Ituzaingó: una testigo presencial contó lo que pasó en la Plazoleta el día que fue vandalizada

Luego que se hiciera público que la Plazoleta señalizada el día de a memoria y que está ubicada sobre la Avda. Néstor Kirchner y Mariano Acosta en Ituzaingo Sur fuera vandalizada, una testigo presencial del hecho se comunicó con La Ciudad y contó lo que vio ese día.

” Eran más o menos las 17 horas cuando yo estaba parada en el semáforo de Mariano Acosta y Rivadavia, esperando doblar para tomar hacia el sur. Ahí veo a una pareja de chicos jóvenes que se acercan a la plazoleta caminando. El pibe no estaba bien, caminaba con dificultad a tal punto que se topó con el cartel de la plazoleta y se cayó sobre él. Veo entonces que el cartel y esta persona se caen al piso y el pibe cae sobre este cartel ya todo roto. La piba que estaba al lado se reía y lo señalaba. Al ver que habían roto todo, se van riéndose y tranquilos, había poca gente era feriado”. asegura la testigo

“Yo miraba solo por curiosidad, esperando que el semáforo me de paso. Eran entre las 17 y las 18 horas. Las cámaras deben haber tomado todo, creo yo”

Lo cierto es que el Municipio no tiene registro de las imágenes, ya que el domo que está colocado en la esquina de la plaza, mira hacia el tránsito y no pudo visualizar lo que sucedido en la Plazoleta. “Hasta ahí vi lo que pasó, después el semáforo me dio paso y seguí mi camino hasta mi casa”.