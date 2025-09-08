Ituzaingó: vecino de 60 años falleció tras chocar y volcar con su auto

Un vecino de Ituzaingó de 60 años murió en un accidente ocurrido en Concejal Sequeira y Coronel Roca. El hombre circulaba en su Honda Civic cuando se cruzó de carril, chocó de frente contra un VW Fox y volcó. Pese a la rápida llegada de la ambulancia, los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento.



Un vecino de Ituzaingó de 60 años falleció ayer domingo tras un accidente automotor en la intersección de Concejal Sequeira y Coronel Roca, del barrio 21 de Septiembre.



El hombre conducía su Honda Civic por Sequeira cuando se cruzó de carril, chocó de frente a un VW Fox y volcó hacia el lado del conductor, quien fue semi expulsado por la ventanilla, según explicó a las autoridades la mujer de 29 años que conducía el Fox.



A pesar de la rápida llegada de la ambulancia, solo pudieron constatar que el hombre de 60 años había fallecido.



Los Bomberos Voluntarios de Ituzaingó, enderezaron al vehículo para liberar la circulación de la calle.