Ituzaingó volvió a la Primera B Metropolitana

El Verde derrotó por penales a Sportivo Barracas por 5 a 3, luego de perder 0-1 sobre la hora, y regresó a la tercera categoría del fútbol argentino, después de dos años.



Bajo una tarde-noche radiante y de buen fútbol, en el Estadio Carlos Sacaan se disputó la segunda final del reducido de la Primera C, entre el Verde y el “Arrabalero”, donde en la ida, Ituzaingٕó sacó una buena diferencia, y necesitaba ganar o empatar, para volver a subir.



Sportivo Barracas jugó un mejor partido que su rival, fue a plantarse de igual a igual y, en el primer tiempo, tuvo la más clara: Agustín Almirón metió un remate que pegó en el travesaño.



Posteriormente, el León tuvo una situación con Alcides Miranda Moreira, pero su remate lo tapó Matías Blengio.



Apenas comenzado el segundo tiempo, el dueño de casa volvió a salvarse gracias a Miranda Moreira, quien despejó una pelota sobre la línea luego de un cabezazo.



Sobre el cierre del partido, Ítalo Portillo tiró un buscapié y, por el segundo palo cayéndose, entró Tomás Di Criscenzo, quien empujó al gol agónico a los 93’.



En los penales, para el León convirtieron Agustín Faillace, Matías Campusano, Lautaro Mena, Celso Báez y Felipe Nigro.

Jorge Luque, quien intervino en algunas ocasiones en los 90 minutos, contuvo el tiro de Alan Vega.

Ituzaingٕó se sacó de esta manera la espina atragantada que le había quedado en septiembre pasado, cuando Deportivo Camioneros lo superó en la primera final por un marcador global 4-3 (2-1 y 1-3 en los dos partidos) para conquistar el primer ascenso a la B Metropolitana.

ASI FUE LA CAMPAÑA DE ITUZAINGÓ



El conjunto del Oeste había quedado primero en la Zona A con una campaña sólida de 49 puntos, producto de 14 victorias, siete empates y solo tres derrotas.



La etapa regular del equipo de Matías De Cicco arrancó con tres victorias al hilo, tres derrotas consecutivas y, a partir de ahí, obtuvo una racha ganadora, cosechando un invicto de 18 partidos.



Sin embargo, esa regularidad no había alcanzado para asegurar el ascenso directo: cayó en la final ante Camioneros por un global de 4-3, un golpe duro que obligó al equipo a enfocarse rápidamente en el Reducido.



En el camino del Reducido, el equipo dirigido por Matías De Cicco eliminó a Deportivo Español tras imponerse 3-2 en el global, demostrando carácter para seguir en carrera.



Mientras en la final por el segundo ascenso, supo resistir la presión de Sportivo Barracas y llevar la definición a los penales, donde fue más efectivo que su rival.