Ituzaingó y su gente: La historia de superación de Paola Ocampo

Paola Ocampo de Cicchini tiene 46 años; la vida la fue llevando quizá, a lugares en los que el esfuerzo y la lucha por sobrevivir, la alejaban al mismo tiempo de sus sueños. En una Argentina en la que las oportunidades llegan a destiempo o no llegan; Paola no se resignó. ¿Quien dice que para estudiar y formarte en una profesión, hay un límite de edad?

De familia trabajadora vive junto a su esposo, sus tres hijos y la abuela de su marido de 102 años en el Barrio Iparraguirre de Ituzaingó Sur. Desde muy joven formó su familia, trabajó para cuidarla y la peleó a brazo partido. “Lo último que se pierden son los sueños”,cuenta Brenda una de sus hijas. “Siempre quiso estudiar, enfermería fue el sueño de toda la vida”

Sentada en una silla de plástico, en el patio de su casa y con una notebook, amortiza y disfruta haber terminado el secundario en un Centro de educación para adultos hace unos años para ahora si, estudiar Enfermería, la carrera que desde adolescente tenía pendiente y nunca pudo comenzar. Una carrera que ademas, por esas cosas del destino y de decisiones de un Estado presente, se dicta en Ituzaingó de manera gratuita.

Toma nota, escucha a los profesores, estudia y se concentra en una clase de zoom que la tiene como alumna en la Escuela Superior de Enfermería que funciona en el Hospital del Bicentenario y que en 3 años, le otrogará el titulo de Técnica Superior en Enfermería. Se va a recibir cerca de los 50, ¿acaso importa?

“Hace 2 meses me llegó la noticia de que la escuela de Enfermería de Ituzaingó estaba inscribiendo, le comenté a mi familia la idea de anotarme y con el apoyo de ellos mandé la solicitud. Pasaron unos meses y recibo un correo en donde me confirman que había quedado inscripta. Desde ese momento, empecé a planificar como organizar mis tiempos con mi familia y el estudio. Como estamos en pandemia y las clases son virtuales, eso me ayuda mucho” comenta Paola.

La Escuela de enfermería de Ituzaingó, antes de la pandemia

“El jueves ya comenzamos las clases y estoy como si hubiera rejuvenecido 20 años. Muy feliz, estudiando una carrera en una escuela profesional pública y gratuita. Enfermería es mi vocación y voy a ejercer la profesión con mucho amor.”