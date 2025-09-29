Jardines municipales de Ituzaingó: inscripciones abiertas

Desde el lunes 6 y hasta el viernes 24 de octubre, los vecinos de Ituzaingó podrán inscribir a sus hijos e hijas en los Jardines Municipales para el ciclo lectivo 2026. Las inscripciones se realizan en cada jardín con DNI y fotocopias que acrediten residencia, y las vacantes se asignarán mediante un sorteo previsto para el 14 de noviembre.



Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en los Jardines Municipales de Ituzaingó estarán abiertas desde el lunes 6 hasta el viernes 24 de octubre.



El trámite debe realizarse de manera presencial en el establecimiento donde se busque obtener la vacante, de lunes a viernes entre las 8.30 y las 11 horas, presentando DNI y fotocopia tanto del alumno como de los padres, con domicilio en Ituzaingó.



Los Jardines Municipales N°4 El Hornerito y N°5 Mi Sueño también ofrecen atención en horario extendido, de 13.30 a 16 horas.



La inscripción está destinada a vecinos y vecinas del barrio en el que se encuentra cada jardín, y uno de los requisitos es que la madre y/o el padre tenga una jornada laboral de ocho horas diarias.



Desde el Municipio remarcaron que las listas de espera de años anteriores caducan, por lo que es necesario volver a iniciar el trámite. Una vez cerrada la inscripción, el viernes 24 de octubre, quienes se anoten quedarán en lista de espera.



El sorteo de vacantes se realizará el viernes 14 de noviembre y los resultados se publicarán ese mismo día en cada institución.



Los aspirantes que obtengan una vacante deberán presentar la partida o certificado de nacimiento y el certificado de vacunas obligatorias, con copia. Las vacantes estarán sujetas a la disponibilidad de cada sala.



Para consultas, los interesados pueden comunicarse con el jardín correspondiente de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, a los teléfonos:

Jardín Municipal N°1 Caracol Col (Henry Dunant 692) – 4624-4528

Jardín Municipal N°2 Juana Consejero (Tel Aviv 2870) – 4621-0857

Jardín Municipal N°3 Mis Manzanitas (Lisandro de la Torre 4166) – 4621-8950

Jardín Municipal N°4 El Hornerito (León Bloy 630) – 4624-6025

Jardín Municipal N°5 Mi Sueño (Austria 2730) – 4621-9239