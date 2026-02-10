Tomás Etcheverry venció en dos sets ante el italiano Andrea Pellegrino por 6-3 y 6-4, y clasificó a la siguiente ronda. Además fueron eliminados los argentinos Lautaro Midón y Alex Barrena.



El tenista argentino, Tomás Etcheverry, tuvo anoche un buen debut en el ATP 250 de Buenos Aires, también conocido como Argentina Open, al superar en sets corridos al italiano Andrea Pellegrino.



En la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el oriundo de La Plata (54°), que llegó a este certamen tras perder en la tercera ronda del Australian Open ante el kazajo Aleksandr Bublik, impuso su condición de local y superó a Pellegrino (145°) por 6-3 y 6-4 después de una hora y 38 minutos de juego.



Cabe resaltar que el argentino disputa por quinta vez consecutiva el cuadro principal del ATP de Buenos Aires. Sus mejores actuaciones fueron en las ediciones de 2023 y 2024, donde llegó hasta los cuartos de final.



En la próxima ronda, el finalista de tres torneos profesionales se medirá contra el ganador del cruce entre su compatriota Román Burruchaga (104°), hijo del ex Campeón del Mundo 1986 con la Selección Argentina, Jorge Burruchaga, y el serbio Laslo Djere (91°).



Por otra parte, en primer turno también saltó a la cancha el argentino Lautaro Midón (229°), proveniente de la qualy, quien cayó ante el español Pedro Martínez (94°) por 6-4 y 6-1, luego de poco más de una hora y media de juego.

Y por último, el tenista argentino Alex Barrena, top 180 del ranking mundial, fue derrotado en tres sets ante el checo Vit Kopriva (95°) en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires y se despidió del campeonato.

El europeo se quedó con el triunfo por 6-4, 3-6 y 6-4 en dos horas y veintiocho minutos de juego.



El número 180 del ranking ATP comenzó abajo en el partido luego de ceder un servicio durante el primer asalto, pero logró reponerse en el segundo para llevar el duelo al tercer y definitorio set.



Allí, el europeo fue preciso en los momentos decisivos y terminó por vencer la defensa de Barrena para dejarlo afuera en la primera ronda del Argentina Open.