Juegos Bonaerenses: La destacada participación de Morón en Mar del Plata

En la 34ª edición ininterrumpida de los Juegos Bonaerenses, Morón volvió a brillar con los y las deportistas que fueron a Mar del Plata a representar al distrito en el torneo que, cada año, reúne a miles de personas en competencias deportivas y culturales.





Este año, el certamen contó con más de 480 mil participantes que compitieron a lo largo del 2025 en más de 100 disciplinas. Su etapa final se desarrolló entre el 13 y el 18 de octubre en la ciudad balnearia y reunió a más de 30 mil competidores de toda la provincia.





Morón fue parte de la etapa final y logró consolidarse en el puesto 35 del medallero general. En total, las y los representantes del distrito obtuvieron 18 medallas: 6 de oro, 4 de plata y 8 de bronce.





Al respecto, desde el Municipio de Morón destacaron la importancia del trabajo en equipo y la dedicación de cada persona que fue a representar al distrito en el torneo que se alza como la política pública deportiva y cultural más importante del país: "Más allá de los resultados, la participación de cada deportista y artista local reafirmó el valor del esfuerzo, la inclusión y la convivencia a través del deporte y la cultura", enfatizaron.





Una vuelta a casa con toda la gloria

Los y las deportistas que representaron a Morón en los Juegos Bonaerenses 2025 que se realizaron en Mar del Plata regresaron al distrito con distintos reconocimientos en las más diversas disciplinas.





Los primeros puestos llegaron en atletismo PCD campo (sub 15 masculino, motor ambulante, lanzamiento de bala), vóleibol (sub 17 masculino libre), fútbol tenis (sub 15 femenino libre), judo (sub 14 masculino libre, en las categorías -44 kg y -58 kg) y natación PCD (sub 14 femenino libre, 25 libres S8).





Las medallas de plata se consiguieron en tejo intergeneración (ambos sexos libre), tejo B (masculino libre), truco único (ambos sexos libre) y judo (sub 14 femenino libre, -53 kg).





Por último, los bronces se obtuvieron en atletismo PCD pista (16+ femenino, silla de ruedas 100 mts), atletismo campo (sub 14 femenino libre, salto largo), básquet 3×3 (sub 14 masculino libre), judo (sub 14 masculino libre, -53 kg), patín (sub 13 femenino libre, segunda C), atletismo pista (sub 16 femenino libre, 2000 mts), atletismo PCD campo (16+ femenino libre, parálisis cerebral, salto en largo) y handball (sub 14 masculino, escolar abierta).